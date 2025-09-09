V Hurbanove sa objavilo tretie ohnisko žltačky

V prvom ohnisku hepatitídy v Hurbanove sú ochorenia evidované v rodine žijúcej v podmienkach nízkeho sociálno-hygienického štandardu, ktorej členovia bývajú na 12 rôznych adresách v meste. „Tu sú hlásené tri nové prípady, kumulatívny počet ochorení v epidémii je 88,“ povedala Masárová.
V druhom hurbanovskom ohnisku ide o rodinnú epidémiu, ktorej členovia takisto žijú v nízkom sociálno-hygienickom štandarde. Hlásených je tu 12 nových prípadov, kumulatívny počet ochorení v epidémii je 22.
Ako doplnil RÚVZ, v Hurbanove už vzniklo nové, tretie ohnisko nákazy s celkovým počtom päť ochorení. Ďalšie ohnisko nákazy sa nachádza v Komárne, kde sú aktuálne hlásené štyri ochorenia. „Nové prípady tu v uplynulom týždni hlásené neboli,“ dodala Masárová.