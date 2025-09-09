Výbor k tendru na záchranky nerokoval, poslanci neschválili program

„Už sme o tom rokovali minulú schôdzu. Budeme o tom ešte rokovať, a to vtedy, keď to koalícia uzná za vhodné. Ministerstvo zdravotníctva sa bude musieť vrátiť k tejto téme, bude ju musieť vysvetliť a urobiť nejaké stanoviská. Takže považujem to všetko za predčasné,“ uviedol Baláž s tým, že dúfa, že diskusia o záchrankách sa otvorí ešte v septembri.
Kresťanskí demokrati kritizovali, že diskusia na výbore neprebehla. „Záchrankoví podvodníci nemajú ani odvahu prísť na výbor a vysvetliť to, prečo spackali jeden z najväčších tendrov a ohrozujú fungovanie jedného z najlepšie fungujúcich systémov v zdravotníctve,“ skonštatoval poslanec František Majerský (KDH). Spolu s Petrom Stachurom (KDH) opätovne vyjadril svoje námietky. Hovorili napríklad o svojich obavách o to, že tender sa zrušil nezákonne.
Poslanec Oskar Dvořák (PS) tiež situáciu okolo tendra kritizoval. Hovoril o kšeftoch so záchranou životov. Ministrovi zdravotníctva Kamilovi Šaškovi (Hlas-SD) vyčítal nekomunikáciu o téme. Namietal to tiež Tomáš Szalay (SaS). Obáva sa, že nový tender sa už neuskutoční. „Teraz to nechávajú tak vyhniť, že podľa mňa z toho urobia problém ďalšej vlády,“ podotkol. Pripomenul, že SaS predložila do parlamentu návrh zmien pri hodnotení žiadostí na prevádzkovanie ambulancií ZZS. Bývalý šéf rezortu zdravotníctva a poslanec Marek Krajčí (Slovensko, Za ľudí, KÚ) avizoval, že chce v pléne NR SR podať procedurálny návrh, aby sa témou zaoberal parlament. „Uvidíme, ako sa k tomu vládni poslanci postavia,“ dodal.
Rokovanie výboru iniciovala opozícia. Dôvodom bol tender na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchraniek. Hovorila o jeho netransparentnosti. Minister zdravotníctva v súvislosti s kritikou tendra reagoval, že nedopustí škandály či „kšefty“. Požiadal Generálnu prokuratúru SR o prešetrenie zákonnosti postupov v súvislosti s výberovým konaním. Avizoval tiež zrušenie tendra zákonným spôsobom. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR ho zrušilo v stredu 13. augusta. Viaceré opozičné strany však žiadali zverejnenie podrobností k zrušeniu.