Firma Pavla Gašpara v Česku porušila zákon. Hrozí jej pokuta

Podľa denníka daňový úrad začal správne konanie voči pražskej spoločnosti Colbey Company, v ktorej Gašpar vlastní 90 percent akcií. S odvolaním sa na vyjadrenie úradu denník upozornil, že uvedený krok znamená, že firma porušila zákon.
Denník uviedol, že Gašpar neodpovedal na otázky ohľadom možného porušenia zákona jeho firmou v Česku. Dodal, že slovenský opozičný poslanec Ondrej Dostál podal na Gašpara v tejto súvislosti dva podnety príslušnému výboru slovenského parlamentu. Žiada preskúmať, či terajší šéf SIS uviedol vo svojom majetkovom priznaní akcie Colbey Company a či sa včas vzdal funkcie v správnej rade tejto firmy.
Zákon zakazuje politikom a vysokým úradníkom súčasne zastávať funkcie napríklad v riadiacom či dozornom orgáne právnických osôb, ktoré boli založené na podnikanie. Pred nástupom do čela SIS bol Gašpar štátnym tajomníkom na ministerstve spravodlivosti.