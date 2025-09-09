Pravda Správy Domáce Firma Pavla Gašpara v Česku porušila zákon. Hrozí jej pokuta

Firma Pavla Gašpara v Česku porušila zákon. Hrozí jej pokuta

Firme šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavla Gašpara hrozí v Česku pokuta za to, že zatajuje svoje účtovné závierky. Napísal to v utorok Denník N.

09.09.2025 14:07
Gašpar a Glück po brannobezpečnostnom výbore: Ohľadom zásahu na Ukrajine je málo informácii, je nekorektné robiť závery
Podľa denníka daňový úrad začal správne konanie voči pražskej spoločnosti Colbey Company, v ktorej Gašpar vlastní 90 percent akcií. S odvolaním sa na vyjadrenie úradu denník upozornil, že uvedený krok znamená, že firma porušila zákon.

Denník uviedol, že Gašpar neodpovedal na otázky ohľadom možného porušenia zákona jeho firmou v Česku. Dodal, že slovenský opozičný poslanec Ondrej Dostál podal na Gašpara v tejto súvislosti dva podnety príslušnému výboru slovenského parlamentu. Žiada preskúmať, či terajší šéf SIS uviedol vo svojom majetkovom priznaní akcie Colbey Company a či sa včas vzdal funkcie v správnej rade tejto firmy.

Zákon zakazuje politikom a vysokým úradníkom súčasne zastávať funkcie napríklad v riadiacom či dozornom orgáne právnických osôb, ktoré boli založené na podnikanie. Pred nástupom do čela SIS bol Gašpar štátnym tajomníkom na ministerstve spravodlivosti.

