Vodič na Liptove nezvládol jazdu a rozbil Ferrari. A Škoda? 200-tisíc

Ako informovali policajti na sociálnej sieti, dychová skúška na alkohol bola u vodiča negatívna a za priestupok mu bola uložená bloková pokuta.
Na vozidle vznikla škoda približne 200-tisíc eur.
V pondelok večer v okrese Liptovský Mikuláš na výjazde od obce Hybe viedol vodič vozidlo zn. Ferrari smerom na diaľnicu Liptovský Mikuláš – Poprad. V hustom daždi neprispôsobil svoju jazdu stavu a povahe vozovky s vozidlom dostal aquaplaning a narazil ľavou prednou časťou do betónových zvodidiel.
