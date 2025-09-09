Pravda Správy Domáce Vodič na Liptove nezvládol jazdu a rozbil Ferrari. A Škoda? 200-tisíc

Vodič na Liptove nezvládol jazdu a rozbil Ferrari. A Škoda? 200-tisíc

V pondelok večer v okrese Liptovský Mikuláš na výjazde od obce Hybe viedol vodič vozidlo zn. Ferrari smerom na diaľnicu Liptovský Mikuláš – Poprad. V hustom daždi neprispôsobil svoju jazdu stavu a povahe vozovky s vozidlom dostal aquaplaning a narazil ľavou prednou časťou do betónových zvodidiel.

09.09.2025 15:11
nehoda ferrari Foto:
Vodič na Liptove rozbil Ferrari.
Ako informovali policajti na sociálnej sieti, dychová skúška na alkohol bola u vodiča negatívna a za priestupok mu bola uložená bloková pokuta.

Na vozidle vznikla škoda približne 200-tisíc eur.

