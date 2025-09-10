Rodina má väčšiu cenu ako chata. Hvizdák stiahol kandidatúru na správcu Téryho chaty, údajne za tým bola snaha o podplácanie

Ako argumentuje, situácia sa zmenila a entuziazmus, s ktorým do toho nastupoval, zničil mediálny lynč a nečisté zákulisné hry. „Moja rodina a moje meno majú väčšiu cenu ako akákoľvek chata,“ poznamenal.
Hvizdák sa mal stať chatárom na Téryho chate od 1. novembra, nastúpiť mal po Petrovi Michalkovi ako víťaz výberového konania, ktoré sa uskutočnilo v závere augusta. Výberové konanie realizoval Klub slovenských turistov, ktorý vlastní dotknuté štyri vysokohorské chaty vo Vysokých Tatrách, a Slovenský horolezecký spolok (SHS) James ako ich menšinový vlastník. Jeho priebeh kritizoval a spochybnil chatár na Chate pod Rysmi Viktor Beránek, ktorý v ňom neuspel, i samotný spolok. Hvizdák je na internetovej stránke KST vedený ako poverený výkonom funkcie člena výkonného výboru klubu pre činnosť, propagáciu a IT.
Hvizdák tvrdí, že krátko po výberovom konaní sa niekoľkokrát stretol s Petrom Michalkom, ktorý sa má stať novým chatárom na Chate pod Rysmi, v snahe upokojiť vzniknutú situáciu a nájsť spoločnú dohodu. „Jedným z mnohých argumentov môjho projektu o Téryho chatu bol záväzok, že budem majiteľom dodávať pravidelné a detailné informácie o tom, aké finančné toky sa dejú na chatách. To znamená hlavne zisky a náklady,“ vysvetľuje Hvizdák, podľa ktorého sa zdalo, že dohoda je na spadnutie.
„Avšak každým ďalším kontaktom protistrana navyšovala svoje požiadavky, až to napokon skončilo ponukou na pravidelný ročný príspevok vo výške 60-tisíc eur, ktorý bude znamenať to, že ja sa v prevádzke chaty nebudem vyskytovať absolútne,“ opísal s tým, že požiadavka mala zostať v tajnosti. Takýto prístup označil za absolútne neprijateľný. „Nebudem sa podieľať na niečom, čo absolútne popiera to, za čo som sa postavil. Celá komunikácia bola už dávnejšie odovzdaná na políciu,“ oznámil. Dodal, že do budúcnosti sa bude jeho osoba spájať s Téryho chatou len v minimálnom nevyhnutnom rozsahu, teda v miere, ktorú si vyžadujú jeho záväzky.Čítajte viac Huliak obhajuje zmeny chatárov v Tatrách: Beránkov čas raz musel prísť, jeho odchod však mal byť dôstojnejší
Za prehodnotenie rozhodnutia o ukončení nájomnej zmluvy na Chate pod Rysmi pre Viktora Beránka, a rovnako na Téryho chate, sa na internete spisuje petícia. Doteraz ju podpísalo viac ako 10-tisíc ľudí. Obracajú sa v nej na vedenie Klubu slovenských turistov a SHS James aj s výzvou na realizáciu verejného opakovaného výberového konania, ktoré by zahŕňalo videoprenos.
Beránek na sociálnej sieti naznačil možnú manipuláciu výberového konania i konflikt záujmov, označil ho za frašku s dávno pripravenými výsledkami. Za klub sa pred týždňom postavilo Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR na čele so šéfom rezortu Rudolfom Huliakom s tým, že KST pri výberových konaniach na chatárov vo Vysokých Tatrách nepochybil a boli realizované v súlade so zákonom o športe.
Predseda KST Peter Švec vo videu zverejnenom na sociálnej sieti poukázal na to, že okrem výšky nájmu patrili medzi hodnotiace kritériá aj plány a projekty na najbližších päť rokov, a schopnosť chatára ukázať, že má na to, aby tieto ciele splnil. Rovnako v nich boli zahrnuté aj skúsenosti uchádzača, pohyb a znalosť horského prostredia, znalosť chát a robota na chate samotnej.Čítajte viac Slovenský horolezecký spolok James kritizuje priebeh výberového konania na chatárov vo Vysokých Tatrách