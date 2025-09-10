Výbor o možnom úniku informácií zo SIS nerokoval

„Som presvedčená, že bolo namieste, aby riaditeľ SIS predstúpil pred výbor a vysvetlil, ako je možné, že osoba, ktorá je obžalovaná z korupcie a organizovaného zločinu, disponuje informáciami o SIS, osobitne o tom, čo má byť predmetom kontrolného výboru. (…) Je veľmi dôležité, aby sme prešetrili a zistili, či je riaditeľ SIS schopný a spôsobilý chrániť utajované skutočnosti. To, že ich poskytuje takejto osobe, tak to znamená, že to môže poskytovať aj iným osobám, ktoré sú toxické, a ohrozuje to bezpečnosť nás všetkých,“ vyhlásila Kolíková pred novinármi v parlamente.Čítajte viac Pavol Gašpar porušil zákon, informácie podal otcovi, tvrdí Kolíková. PS: Šéf SIS má byť vzorom zdržanlivosti a nie sa prezentovať mafiánskymi tetovaniami
Spolu s ďalšími opozičnými poslancami vyčítala koalícii, že neumožnila rokovanie výboru. „Neumožnili diskusiu o podľa mňa absolútne zjavnom a závažnom zlyhaní riaditeľa SIS. Čo je toto za parlament,“ opýtal sa podpredseda NR SR Martin Dubéci (PS). Poslanec Gábor Grendel (Slovensko, Za ľudí, KÚ) skonštatoval, že aj táto situácia ukázala, prečo je dôležité, aby tento výbor viedol predstaviteľ opozície. „Za normálnych okolností, keby Kolíková bola predsedníčka výboru, tak nemusí vôbec šaškovať so žiadosťou o zvolanie výboru,“ argumentoval. František Majerský (KDH) sa v tejto súvislosti vrátil aj k nehode šéfa SIS. Verí v riadne vyšetrenie prípadu. Vyzval zároveň prezidenta Petra Pellegriniho na začatie disciplinárneho konania voči Gašparovi.
Koalícia sa s podnetom o možnom porušení mlčanlivosti zo strany šéfa SIS nestotožnila. Kritiku opozície odmietla. „Tento výbor bol nezmyselný. Máme za to, že išlo o špekuláciu zo strany Kolíkovej,“ podotkol podpredseda výboru Peter Šuca (Smer-SD). Návrh na zvolanie mimoriadneho rokovania označil za science-fiction. „Nikto nemôže vedieť, kto komu čo povedal. Predpokladám, že riaditeľ SIS presne vie, čo si môže a čo nemôže dovoliť povedať,“ dodal.