Ministri sú odhodlaní v rámci konsolidácie šetriť vo svojich rezortoch

„Hovoríme o prepúšťaní nielen na ministerstve, ale aj v podriadených organizáciách. Nebudú sa nakupovať žiadne vozidlá, ideme šetriť. Centralizujeme verejné obstarávanie vrátane elektriny, plynu, aby cena bola čo najnižšia" priblížil Takáč. Pomoc pre poľnohospodárov, potravinárov, lesníkov v rámci výziev, na tú sa podľa jeho slov nebude siahať.
Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR podľa slov jeho šéfa Rudolfa Huliaka (nezávislý) bude šetriť na prevádzkových nákladoch a personálnych výdavkoch.
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD) uviedol, že spolu s rezortom financií si prebrali prvé návrhy konsolidačných opatrení. „Dolaďujú sa, keď budú spresnené, budeme o nich informovať,“ povedal. Naznačil, že úsporné opatrenia sa môžu týkať oblasti miezd i výdavkov najmä v prípade investícií. Tu budeme hľadať priestor na konsolidačné opatrenia, aby sme zároveň mohli aj napĺňať programové vyhlásenie vlády,“ dodal Blanár.
Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) priznal, že o konsolidačných opatreniach v rámci ministerstiev ešte nie je definitívna dohoda. „Za Hlas sme jasne povedali, že sme proti tomu, aby išli ďalšie výdavky na zbrojenie,“ uviedol a avizoval aj diskusiu s ministrom obrany Robertom Kaliňákom (Smer-SD).
V prípade ministerstva vnútra (MV) uviedol, že budú hľadať štandardné mechanizmy, nechce však znižovať personálne počty na okresných úradoch. „Chceme sa sústrediť čo najviac na zefektívnenie v hlavnom meste,“ upozornil. Rovnako chce rezort predstaviť plán odpredaja veľkej časti dubiózneho majetku a spolu s ministerstvom obrany rokovať o tom, aby veľká časť výdavkov MV mohla byť zarátaná medzi tzv. výdavky duálneho využitia. Aby sme nemuseli riešiť, či napĺňame záväzok členského štátu NATO dávať dve percentá HDP na obranu, myslím si, že je veľa civilných projektov, ktoré spadajú do tejto skupiny a nepotrebujeme ďalšie veci týkajúce sa zbrojenia,“ vysvetlil.
Kamenický 9. septembra informoval, že balík konsolidačných opatrení na rok 2026 bude obsahovať 22 opatrení v celkovej sume 2,7 miliardy eur. Takmer polovica, 1,3 miliardy eur, by sa mala získať šetrením na výdavkoch štátu. Výsledkom má byť zníženie deficitu verejných financií a postupná stabilizácia verejného dlhu.