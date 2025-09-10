Pravda Správy Domáce Policajti zadržali 75-ročného podvodníka. Spravodlivosti sa vyhýbal skoro štvrťstoročie

Policajti zadržali 75-ročného podvodníka. Spravodlivosti sa vyhýbal skoro štvrťstoročie

Polícia po 24 rokoch vypátrala hľadaného podvodníka. Sedemdesiatpäťročného muža, ktorý bol právoplatne odsúdený na trest odňatia slobody za viaceré podvody, zadržala minulý týždeň v Kolárove. Úmyselne sa skrýval a dlhé roky sa vyhýbal nástupu do väzenia. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.

10.09.2025 12:26
debata
Ľudí okrádal o veľké peniaze. Pozrite si zásah polície, keď muža prekvapili priamo pri preberaní vyše milióna
Video

„Pátranie po hľadanom bolo mimoriadne náročné. Počas svojho úteku dôsledne zahladzoval stopy a menil svoje životné návyky tak, aby zostal čo najdlhšie neodhalený. Až do posledných chvíľ sme nemali k dispozícii jeho aktuálnu podobu, čo celý proces komplikovalo,“ priblížil hovorca. Podotkol, že zadržaný muž bol po vykonaní potrebných procesných úkonov odovzdaný do výkonu trestu odňatia slobody.

Policajný zbor ďakuje verejnosti aj všetkým spolupracujúcim zložkám, ktoré v priebehu rokov poskytovali cenné poznatky a informácie. „Tento prípad je jasným signálom, že hoci sa môže zdať, že čas hrá v prospech páchateľov, spravodlivosť si svoju cestu nakoniec vždy nájde,“ dodal hovorca.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #polícia SR