Vláda schválila konsolidačný balíček, zatiaľ iba pre ľudí a firmy

Zákon nerieši šetrenie ministerstiev a úradov, ale iba zmeny, ktoré sa dotýkajú firiem, samospráv a občanov. Minister financií Ladislav Kamenický (Smer) v utorok (9. 9.) uviedol, že návrhy úspory jednotlivých rezortov a úradov majú ministerstvá doručiť do konca tohto týždňa. Spolu by malo ísť o približne 700 miliónov eur. K tejto sume vláda prirátala vyplatenie energopomoci z eurofondov vo výške 430 miliónov eur. Schválené ustanovenia konsolidačného zákona by mali priniesť do štátneho rozpočtu 1,4 miliardy eur.
Kamenický oznámil spolu 22 opatrení, ktoré by mali priniesť spolu na úsporách a väčšom výbere daní a odvodov spolu 2,7 miliardy eur. K nim patrí okrem iných aj zníženie výšky podpory v nezamestnanosti od štvrtého mesiaca poberania dávky, úpravy v oblasti daňových licencií pre firmy s nulovou alebo nízkou daňou z príjmu či zmena odpočtu dane z pridanej hodnoty na 50 % na autá, ktoré sa využívajú aj na súkromné účely.Čítajte viac Prvá reakcia veľkých firiem na Kamenického novú konsolidáciu: štát trestá podnikateľov a občanov, vlastné výdavky nerieši
Viac peňazí má štátu priniesť aj vyššie zdanenie negatívnych externalít. Daň z pridanej hodnoty (DPH) na vybrané potraviny so zvýšeným obsahom cukru a soli sa zvýši z 19 na 23 %, čo má priniesť do rozpočtu vyše 90 miliónov eur. Na zvýšení zdanenia hazardu chce vláda získať 54 miliónov eur a na zavedení úhrady z primárnych materiálov, ako sú štrk, piesok či kameň ďalších 24 miliónov eur.
Dodatočné príjmy si vláda sľubuje aj z boja proti daňovým únikom. Generálny pardon na pokuty pri dodatočne zaplatených daniach má priniesť 81 miliónov eur. Zavedenie nových platieb prostredníctvom QR kódov má očakávaný prínos 14 miliónov eur, zavedenie odvodov z príjmu počas práceneschopnosti (PN) či materskej 24 miliónov eur a zacielenie kontrolnej činnosti pri PN ďalších 13 miliónov eur.
Ďalšie prerokované body
Okrem konsolidačného balíčka sa vláda venovala aj ďalším dôležitým bodom, ktoré majú priamy vplyv na každodenný život občanov. Schválila novelu Zákonníka práce, ktorá je navrhnutá tak, aby priniesla väčšiu flexibilitu pre zamestnancov a zamestnávateľov. Jedným z cieľov je prispôsobiť pracovné podmienky súčasným potrebám trhu práce a zjednodušiť administratívu pri zamestnávaní.Čítajte viac Štát utiahne opasok ľuďom aj firmám: vyššie zdravotné odvody, progresívne dane a nové poplatky prinesú miliardy eur
Ďalšie opatrenia sa týkali sociálnej oblasti, pričom sa rozhodlo o zvýšení príspevku na opatrovanie pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Týmto krokom vláda reaguje na potreby najzraniteľnejších skupín obyvateľstva a snaží sa zlepšiť ich životnú úroveň. Rovnako sa diskutovalo o podpore pre rodiny s deťmi, ktorá má za cieľ znížiť sociálne nerovnosti a pomôcť rodinám pri výchove detí.
Vláda sa zaoberala aj kľúčovými otázkami energetickej bezpečnosti. Diskusia sa sústredila na plány, ako zabezpečiť dostatok plynu a elektriny na nadchádzajúcu zimu, a zároveň sa riešili otázky týkajúce sa cien energií pre domácnosti a podniky. Tieto kroky sú dôležité pre stabilitu a istotu občanov v čase energetickej neistoty.Čítajte viac Prezidenta zaskočil objem konsolidácie: Niečo nie je v poriadku, hospodársky rast SR je ohrozený