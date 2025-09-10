Pravda Správy Domáce Kaliňák: Ak by narušenie vzdušného priestoru bolo úmyselné, išlo by jednoznačne o útok na NATO. Slovensko by reagovalo rovnako, no nemá čím

Úvahy o aktivácii článku štyri severoatlantickej zmluvy sú podľa ministra obrany SR Roberta Kaliňáka (Smer-SD) na mieste. Minister to v reakcii na situáciu v Poľsku uviedol po rokovaní vlády. Doplnil, že článok štyri by znamenal zintenzívnenie komunikácie na úrovni Severoatlantickej aliancie (NATO). Ako dodal, nemá informácie o tom, či sa na Poľsko udial cielený útok alebo išlo o nehodu. Ak by narušenie vzdušného priestoru útočnými dronmi bolo úmyselné, išlo by podľa neho „jednoznačne“ o útok na členskú krajinu NATO.

10.09.2025 13:55 , aktualizované: 14:27
„Je dôležité zistiť presne, o aký typ incidentu išlo, čo bolo vlastne jeho účelom, či teda tým priestorom a cieľom bolo Poľsko alebo jednoducho išlo o nezvládnutie navádzania tých dronov, alebo je to dôsledok elektronického boja. To je všetko na čo, si myslím, že bude Poľská strana schopná dostať dostatočné množstvo informácií a informovať nás,“ uviedol Kaliňák. Orgány NATO podľa neho pracujú a o riešeniach situácie v Poľsku rokujú.

Minister vylúčil, že by drony narušili slovenský vzdušný priestor. Slovensko by podľa ministra na takýto incident rado reagovalo rovnako ako poľská strana, no nemá čím. Kaliňák opäť kritizoval exministra Naďa za darovanie techniky Ukrajine.

Ako minister obrany dodal, zvolanie bezpečnostnej rady štátu nebolo zatiaľ nutné vzhľadom na nekompletnosť informácií, ktoré sú o incidente k dispozícii.

V noci na stredu došlo počas ruských dronových útokov na Ukrajinu k narušeniu poľského vzdušného priestoru. Úlomky jedného z dronov poškodili strechu obytného domu v obci Wyryki v Lublinskom vojvodstve. Ďalší dron sa našiel v obci Czosnówka v tom istom regióne. Zostrelenie ruských dronov nad Poľskom je podľa premiéra Donalda Tuska prvým takýmto incidentom na území členského štátu NATO. Všetky bezpečnostné postupy v Poľsku podľa neho riadne fungovali.

