Bezpečnostné odborové zväzy vyjadrujú znepokojenie nad konsolidáciou

Odborový zväz polície v SR, Nový odborový zväz polície, Odborový zväz hasičov a Odborový zväz zmenových hasičov vyjadrujú znepokojenie nad návrhom tretieho konsolidačného balíka. Môže podľa nich ešte viac oslabiť už tak narušené fungovanie Hasičského a záchranného zboru a Policajného zboru. Poukázali, že zbory dlhodobo zápasia s nedostatkom personálu. O spoločnom stanovisku informovali na sociálnej sieti policajní odborári. Ak vláda nezmení svoj prístup, zväzy sú pripravené zorganizovať protestné akcie.

Odborári upozornili, že vnútorná bezpečnosť štátu nesmie byť predmetom čisto finančných kalkulácií. „Žiadame preto vládu Slovenskej republiky, aby bezodkladne predstavila jasný plán stabilizácie Policajného zboru a Hasičského a záchranného zboru a náboru nových príslušníkov, garantovala financovanie nevyhnutné na zachovanie ich funkčnosti a začala s odbormi viesť vecný sociálny dialóg o opatreniach, ktoré priamo ovplyvňujú bezpečnosť občanov a ich života na Slovensku,“ vyzvali odborári.

Odbory sú podľa svojich slov pripravené využiť všetky zákonné prostriedky vrátane protestných akcií, ak by vláda svoj postoj nezmenila. „Naším cieľom je obhájiť nielen práva príslušníkov zborov, ale aj bezpečnosť občanov Slovenskej republiky, ktorá nesmie byť ohrozená,“ vyhlásili odborári.

Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) v utorok (9. 9.) odprezentoval tretí konsolidačný balíček. Jedným z bodov je zmrazenie valorizácie platov štátnych zamestnancov na budúci rok.

