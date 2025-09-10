Pravda Správy Domáce Kamenický „pozabudol“. Šéf policajných odborárov kritizuje časť konsolidácie: Ulice budú plné

Kamenický „pozabudol“. Šéf policajných odborárov kritizuje časť konsolidácie: Ulice budú plné

Predseda Odborového zväzu polície Peter Jakubík kritizoval časť konsolidačného balíka týkajúcu sa zmrazenia platov štátnych zamestnancov a zamestnancov pracujúcich vo verejnom záujme.

10.09.2025 17:15
Minister financií Ladislav Kamenický (Smer) podľa neho „pozabudol“, že medzi odborármi, zamestnávateľmi a vládou platí dohoda na valorizácii platov o päť percent.

Kamenický predstavil konsolidačný balíček na rok 2026
„Ja by som veľmi odporučil vláde, ktorá bude zasadať a ktorá bude schvaľovať tento konsolidačný balíček, aby neschválila túto časť konsolidačného balíka, ale aby dohodu, ktorú uzavrela medzi sociálnymi partnermi, dodržala. Pretože si myslím, že ľudia už nemajú čo stratiť a ulice budú plné,“ vyhlásil vo videu na sociálnej sieti.

Kamenický v utorok odprezentoval tretí konsolidačný balíček. Jedným z bodov je zmrazenie valorizácie platov štátnych zamestnancov na budúci rok.

