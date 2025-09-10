Kamenický „pozabudol“. Šéf policajných odborárov kritizuje časť konsolidácie: Ulice budú plné

Minister financií Ladislav Kamenický (Smer) podľa neho „pozabudol“, že medzi odborármi, zamestnávateľmi a vládou platí dohoda na valorizácii platov o päť percent.
„Ja by som veľmi odporučil vláde, ktorá bude zasadať a ktorá bude schvaľovať tento konsolidačný balíček, aby neschválila túto časť konsolidačného balíka, ale aby dohodu, ktorú uzavrela medzi sociálnymi partnermi, dodržala. Pretože si myslím, že ľudia už nemajú čo stratiť a ulice budú plné,“ vyhlásil vo videu na sociálnej sieti.
Kamenický v utorok odprezentoval tretí konsolidačný balíček. Jedným z bodov je zmrazenie valorizácie platov štátnych zamestnancov na budúci rok.Čítajte viac Prvá reakcia veľkých firiem na Kamenického novú konsolidáciu: štát trestá podnikateľov a občanov, vlastné výdavky nerieši