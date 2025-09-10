Šéf hasičov: Do decembra bude dodaných 40 nových vozidiel. Kritizované auto zasahovalo 290-krát

Reagoval tak na výzvu opozičného Hnutia Slovensko na vypovedanie zmluvy o nákupe hasičských áut so spoločnosťou LRK Trading.
Prvé dodané auto, ktoré sa stalo terčom kritiky, už niekoľko mesiacov využívajú hasiči na najvyťaženejšej stanici v Bratislave a vykonalo 290 výjazdov. „Auto išlo do Bratislavy, aby sme počas prevádzky mohli odhaliť a následne odstrániť prípadné nedostatky,“ upozornil Mifkovič.
Podľa jeho slov spomínané bratislavské auto bolo dodané v zmysle pôvodnej špecifikácie v tendri z roku 2022. Nasledujúce autá už budú vylepšené podľa aktuálnych požiadaviek hasičov. Jednou z noviniek, ktorou dodávateľ vylepšil bezpečnostný komfort, je aj kompresná brzda, ktorá doplní hydraulické brzdy a motorovú brzdu.
Hasičský prezident zároveň na brífingu predstavil hasičské auto, ktoré budú využívať hasiči v Novom Meste nad Váhom. „Minulý rok sa stala tragická udalosť na diaľnici D1, kde naši dvaja hasičskí kolegovia zahynuli a novomestskí hasiči o výjazdové vozidlo prišli, takže toto vozidlo pôjde do Nového Mesta nad Váhom," uviedol Mifkovič.
V priebehu jesene by z celkovej dodávky vozidiel mala byť zrealizovaná polovica. „Boli by sme radi, keby sme už zajtra mali všetky autá, ale sú nejaké výrobné kapacity u dodávateľa podvozkov. Dodávateľ nám chce vyjsť v ústrety a do konca roka by okrem tohto auta malo byť k dispozícii ešte 39 áut,“ dodal hasičský prezident.