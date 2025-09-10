Pravda Správy Domáce Šéf hasičov: Do decembra bude dodaných 40 nových vozidiel. Kritizované auto zasahovalo 290-krát

Do konca kalendárneho roka 2025 bude na hasičské stanice na Slovensku dodaných 40 z celkového počtu 80 nových hasičských vozidiel. Na stredajšom tlačovom brífingu v Žiline to uviedol prezident Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Adrián Mifkovič.

10.09.2025 18:26
Ukážka nového hasičského vozidla počas tlačovej konferencie prezidenta Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Adriána Mifkoviča v Žiline v stredu 10. septembra 2025.
Reagoval tak na výzvu opozičného Hnutia Slovensko na vypovedanie zmluvy o nákupe hasičských áut so spoločnosťou LRK Trading.

Prvé dodané auto, ktoré sa stalo terčom kritiky, už niekoľko mesiacov využívajú hasiči na najvyťaženejšej stanici v Bratislave a vykonalo 290 výjazdov. „Auto išlo do Bratislavy, aby sme počas prevádzky mohli odhaliť a následne odstrániť prípadné nedostatky,“ upozornil Mifkovič.

Podľa jeho slov spomínané bratislavské auto bolo dodané v zmysle pôvodnej špecifikácie v tendri z roku 2022. Nasledujúce autá už budú vylepšené podľa aktuálnych požiadaviek hasičov. Jednou z noviniek, ktorou dodávateľ vylepšil bezpečnostný komfort, je aj kompresná brzda, ktorá doplní hydraulické brzdy a motorovú brzdu.

Hasičský prezident zároveň na brífingu predstavil hasičské auto, ktoré budú využívať hasiči v Novom Meste nad Váhom. „Minulý rok sa stala tragická udalosť na diaľnici D1, kde naši dvaja hasičskí kolegovia zahynuli a novomestskí hasiči o výjazdové vozidlo prišli, takže toto vozidlo pôjde do Nového Mesta nad Váhom,“ uviedol Mifkovič.

V priebehu jesene by z celkovej dodávky vozidiel mala byť zrealizovaná polovica. „Boli by sme radi, keby sme už zajtra mali všetky autá, ale sú nejaké výrobné kapacity u dodávateľa podvozkov. Dodávateľ nám chce vyjsť v ústrety a do konca roka by okrem tohto auta malo byť k dispozícii ešte 39 áut,“ dodal hasičský prezident.

