Koniec leta? Na väčšine Slovenska platia výstrahy druhého stupňa pred lejakmi

Takmer vo všetkých krajoch Slovenska platia výstrahy druhého stupňa pred intenzívnym dažďom. Mnohé z nich majú predbežnú platnosť až do štvrtka. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

10.09.2025 19:03
Pre väčšinu okresov Bratislavského, Trnavského, Trenčianskeho, Nitrianskeho, Banskobystrického a časti Žilinského a Košického kraja vydal aj výstrahy pred povodňami.

Oblačno, dážď aj búrky. Prídu od západu
Vo viacerých okresoch očakávajú meteorológovia ojedinelý výskyt intenzívneho dažďa s úhrnom zrážok viac ako 50 milimetrov. Časť zrážok môže spadnúť pri búrkach. „Tento úhrn zrážok predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity,“ dodali.

Povodňová aktivita na vodných tokoch sa môže podľa ich slov objaviť vzhľadom na intenzívny trvalý dážď. „Intenzívny dážď môže vyvolať prechodný výrazný vzostup vodných hladín a rozvodnenie najmä malých tokov. Je predpoklad výskytu sprievodných povodňových javov aj mimo tokov,“ spresnil SHMÚ.

