Pellegrini odsúdil ruské drony nad Poľskom: Slovensko stojí pevne na strane suseda a spojenca

Slovenský prezident Peter Pellegrini odsúdil v stredu narušenie poľského vzdušného priestoru ruskými dronmi, ku ktorému došlo počas uplynulej noci. Slovensko stojí pevne na strane Poľska, svojho suseda a spojenca, napísal na sociálnej sieti. Zdôraznil tiež potrebu posilňovania protivzdušnej obrany NATO, informuje TASR.

10.09.2025 19:38
„Takéto závažné narušenie našej spoločnej bezpečnosti je absolútne neprijateľné. Slovensko je v kontakte s Poľskom a našimi spojencami, aby pokojne posúdilo situáciu,“ uviedol Pellegrini. „Musíme pokračovať v našom úsilí o posilnenie protivzdušnej obrany NATO a ochrany spojencov na východnom krídle vrátane Slovenska,“ doplnila hlava štátu.

Pellegrini predtým počas návštevy Japonska vyzval na deeskaláciu napätia a upozornil na absenciu protivzdušnej obrany na Slovensku, informoval osobitný spravodajca TASR.

„Chcel by som poukázať na to, čo hovorím veľmi často, v akom veľmi nebezpečnom postavení sa dnes nachádza SR, ktorá nemá a nedisponuje žiadnym prostriedkom protivzdušnej ochrany,“ uviedla hlava štátu. Absencia protivzdušnej obrany je podľa Pellegriniho hazardom s bezpečnosťou, takže je potrebné urobiť všetko pre to, aby Slovensko takýto systém zabezpečilo.

Operačné velenie poľských ozbrojených síl uviedlo, že počas nočného útoku Ruska na Ukrajinu bol najmenej 19-krát narušený poľský vzdušný priestor. Tri drony boli zostrelené poľským a spojeneckým letectvom. Na žiadosť Poľska sa v stredu uskutočnili konzultácie členských štátov NATO podľa článku štyri Severoatlantickej zmluvy.

