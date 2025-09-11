Poslanci odmietli zmeny v poskytovaní zdravotnej starostlivosti špecialistami

Zmenu odôvodňovali potrebou odbremeniť ambulancie detských špecialistov. Poukazovali na to, že na Slovensku je dlhodobo nedostatok detských špecialistov, najmä v niektorých odbornostiach. Mienili, že situáciu by mohlo pomôcť riešiť, ak by špecialisti pre dospelých mohli poskytovať starostlivosť už pacientom od 15 rokov. Vysvetlili, že mladiství medzi 15. až 18. rokom života sa svojou konštitúciou, fyziológiou aj spektrom ochorení približujú dospelým osobám.
Poslanci odmietli úpravu k predpisovaniu liekov lekármi špecialistami
Humánne lieky do 20 eur hradené z poistenia nebudú môcť predpisovať všetci lekári špecialisti. Plénum Národnej rady (NR) SR totiž vo štvrtok odmietlo novelu zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, ktorá zmenu predpokladala. Podali ju poslanci za opozičné KDH.
Tí navrhovali zaviesť možnosť predpisu humánnych liekov do sumy 20 eur za balenie, „ktoré sú čiastočne alebo úplne hradené z verejného zdravotného poistenia“, lekárom so špecializáciou vo všetkých špecializačných odboroch, okrem liekov, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis, s obmedzením predpisovania podľa súhrnu charakteristických vlastností lieku.