Zastavenie trestného stíhania advokáta Paru je právoplatné, sťažnosť zamietli

„Generálny prokurátor SR po preskúmaní veci dospel k záveru, že sťažnosť poškodeného nie je dôvodná a napadnuté uznesenie prokurátora krajskej prokuratúry bolo vydané v súlade so zákonom a je vecne správne,“ objasnila Drobová. Dodala, že rozhodnutím tak uznesenie o zastavení trestného stíhania nadobudlo právoplatnosť a ďalší riadny alebo mimoriadny opravný prostriedok proti nemu už nie je prípustný.
Niekdajšia Národná kriminálna agentúra zadržala Paru v apríli 2022. Približne mesiac a pol bol stíhaný väzobne. Ústavný súd SR však neskôr skonštatoval, že rozhodnutie Najvyššieho súdu SR o vzatí advokáta do väzby bolo protiprávne.