Tarabova novela umožní postaviť nové zjazdovky v národných parkoch, minister podľa ochranárov otvára dvere developerom

Novela ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (SNS) umožní bez problémov postaviť nové zjazdovky v národných parkoch. Upozornila na to iniciatíva ochranárskych organizácií Zelená väčšina. Ochranári priblížili, že Taraba predložil do parlamentu novelu zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredia (EIA). Tá však na poslednú chvíľu a bez pripomienkovania uvoľňuje pravidlá pri posudzovaní výstavby v chránených územiach. Zelená väčšina upozornila, že spolu s pripravovanou zonáciou Tatranského národného parku umožní rozšíriť lyžiarske svahy, vleky a zasnežovacie nádrže napríklad v lokalitách Tatranská Javorina, Starý Smokovec, Hrebienok, Štrbské pleso, Ždiar, Roháčska dolina a ďalšie. Ohrozené sú tak podľa ochranárov desiatky až stovky hektárov tatranských lesov.

Novelu zákona odsúhlasila vláda na minulotýždňovom rokovaní. Taraba však do nej podľa ochranárov pretlačil nesúvisiace zmeny, ktoré otvárajú dvere developerom v národných parkoch. „Výraznou zmenou v zákone o posudzovaní vplyvov na životné prostredie má byť zrušenie povinného posudzovania zjazdoviek, lanoviek, vlekov a iných rekreačných zariadení v chránených územiach. Všetky doterajšie kroky vedenia rezortu životného prostredia a národných parkov vedú k zjednodušeniu developerských aktivít,“ upozornila Zelená väčšina. V niektorých lokalitách sa znižuje ochrana, čo podľa ochranárskych organizácií umožní bezproblémovú výstavbu lyžiarskej infraštruktúry. Podľa Milana Olekšáka z My sme les ide o bezprecedentný legislatívny útok na chránené územie. „Kto chce zmeniť podobu Tatier? Kto chce stavať priamo v národnom parku aj na pozemkoch vo vlastníctve štátu? Podozrenie vzbudzuje aj rýchlosť akou chce minister Taraba novelu schváliť. Parlament má o nej rokovať na najbližšej schôdzi,” upozornil Olekšák.

Ochranári spresnili, že nová zonácia v kombinácii so zmenou zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie tak umožní výstavbu lanoviek, zjazdoviek a vlekov aj tam, kde doposiaľ neboli. „Vytvára sa priestor na rozšírenie a predĺženie zjazdovky Spálená v Západných Tatrách, pribudnúť môže nová zjazdovka nad Štrbským plesom či nové zjazdovky nad Tatranskou Lomnicou. Úplne nová lokalita pre lyžovanie môže vzniknúť medzi Hrebienkom a Smokovcami a z jedného vleku na sústavu lanoviek a zjazdoviek môže vyrásť stredisko Jamy pri Tatranskej Lomnici," priblížila Zelená väčšina. Lucia Szabová z iniciatívy Zelená väčšina dodala, že ak by sa developeri v snahe rozšíriť lyžiarsky biznis chceli koordinovať s ministrom životného prostredia a správou TANAPu, nevyzeralo by to inak. Je podľa nej absurdné, že práve Taraba, ktorý má životné prostredie chrániť, ho chce odovzdať developerom.

„Dôkladné posudzovanie výstavby v chránených územiach je namieste a práve jeho cieľom je zistiť, či nové hotely, zjazdovky a vleky nepoškodia životné prostredie. Akékoľvek ústupky v legislatíve môžu mať fatálne dopady na naše národné parky,“ upozornila občianska iniciatíva Zelená väčšina a vyzvala poslancov, aby pripravovanú novelu o EIA odmietli a neboli tak súčasťou ustupovania developerom a poškodzovania prírody.

