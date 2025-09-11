Tarabova novela umožní postaviť nové zjazdovky v národných parkoch, minister podľa ochranárov otvára dvere developerom

Novelu zákona odsúhlasila vláda na minulotýždňovom rokovaní. Taraba však do nej podľa ochranárov pretlačil nesúvisiace zmeny, ktoré otvárajú dvere developerom v národných parkoch. „Výraznou zmenou v zákone o posudzovaní vplyvov na životné prostredie má byť zrušenie povinného posudzovania zjazdoviek, lanoviek, vlekov a iných rekreačných zariadení v chránených územiach. Všetky doterajšie kroky vedenia rezortu životného prostredia a národných parkov vedú k zjednodušeniu developerských aktivít,“ upozornila Zelená väčšina. V niektorých lokalitách sa znižuje ochrana, čo podľa ochranárskych organizácií umožní bezproblémovú výstavbu lyžiarskej infraštruktúry. Podľa Milana Olekšáka z My sme les ide o bezprecedentný legislatívny útok na chránené územie. „Kto chce zmeniť podobu Tatier? Kto chce stavať priamo v národnom parku aj na pozemkoch vo vlastníctve štátu? Podozrenie vzbudzuje aj rýchlosť akou chce minister Taraba novelu schváliť. Parlament má o nej rokovať na najbližšej schôdzi,” upozornil Olekšák.
Ochranári spresnili, že nová zonácia v kombinácii so zmenou zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie tak umožní výstavbu lanoviek, zjazdoviek a vlekov aj tam, kde doposiaľ neboli. „Vytvára sa priestor na rozšírenie a predĺženie zjazdovky Spálená v Západných Tatrách, pribudnúť môže nová zjazdovka nad Štrbským plesom či nové zjazdovky nad Tatranskou Lomnicou. Úplne nová lokalita pre lyžovanie môže vzniknúť medzi Hrebienkom a Smokovcami a z jedného vleku na sústavu lanoviek a zjazdoviek môže vyrásť stredisko Jamy pri Tatranskej Lomnici," priblížila Zelená väčšina. Lucia Szabová z iniciatívy Zelená väčšina dodala, že ak by sa developeri v snahe rozšíriť lyžiarsky biznis chceli koordinovať s ministrom životného prostredia a správou TANAPu, nevyzeralo by to inak. Je podľa nej absurdné, že práve Taraba, ktorý má životné prostredie chrániť, ho chce odovzdať developerom.
„Dôkladné posudzovanie výstavby v chránených územiach je namieste a práve jeho cieľom je zistiť, či nové hotely, zjazdovky a vleky nepoškodia životné prostredie. Akékoľvek ústupky v legislatíve môžu mať fatálne dopady na naše národné parky,“ upozornila občianska iniciatíva Zelená väčšina a vyzvala poslancov, aby pripravovanú novelu o EIA odmietli a neboli tak súčasťou ustupovania developerom a poškodzovania prírody.