Poplach v parlamente. Do podateľne dorazila podozrivá obálka. Zasahovali špecialisti v ochranných oblekoch.

Poplach v parlamente. Do podateľne dorazila podozrivá obálka. Zasahovali špecialisti v ochranných oblekoch.

Do podateľne parlamentu údajne dorazila podozrivá obálka. Na mieste zasahovali viaceré policajné aj hasičské zložky, vrátane špecialistov v ochranných oblekoch.

11.09.2025 15:10 , aktualizované: 15:19
Obsah zásielky však podľa hasičov nepredstavoval žiadnu nebezpečnú látku. O zásahu informoval portál tvnoviny.sk.

Situácia si vyžiadala bezpečnostné opatrenia a dôkladné preverenie obsahu zásielky. Podľa informácií od Hasičského a záchranného zboru bola obálka zachytená ešte počas doručovania a odborníci následne vykonali všetky potrebné úkony a analýzy.

„Zdôrazňujeme, že žiadnym spôsobom nebola narušená bezpečnosť objektu ani nebolo ohrozené zdravie prítomných osôb,“ uviedol Odbor komunikácie s médiami a verejnosťou.

