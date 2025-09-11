Poplach v parlamente. Do podateľne dorazila podozrivá obálka. Zasahovali špecialisti v ochranných oblekoch.

Obsah zásielky však podľa hasičov nepredstavoval žiadnu nebezpečnú látku. O zásahu informoval portál tvnoviny.sk.
Situácia si vyžiadala bezpečnostné opatrenia a dôkladné preverenie obsahu zásielky. Podľa informácií od Hasičského a záchranného zboru bola obálka zachytená ešte počas doručovania a odborníci následne vykonali všetky potrebné úkony a analýzy.
„Zdôrazňujeme, že žiadnym spôsobom nebola narušená bezpečnosť objektu ani nebolo ohrozené zdravie prítomných osôb,“ uviedol Odbor komunikácie s médiami a verejnosťou.