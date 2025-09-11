Nárast kriminality v maloobchodoch podľa Šutaja Eštoka súvisí s nárastom agresivity nie s novelou trestného zákona

„Spoločnosť je čoraz viac agresívnejšia. Napriek tomu, že opozícia tu vykrikuje takmer dennodenne, že kradnúť sa, v úvodzovkách, oplatí, tak to nie je pravda,“ argumentoval Šutaj Eštok. Ozrejmil, že pri krádežiach v maloobchodoch nejde o hodnotu tovaru, pretože drobné krádeže, ktoré riešia, by neboli trestným činom ani pred novelou trestných kódexov. Skutočným problémom je podľa šéfa rezortu vnútra nárast agresivity a najmä recidívy. Za potrebné považuje usmerniť aj políciu, aby sa krádeže s násilím či vyhrážaním vždy kvalifikovali ako trestný čin a nie priestupok.
Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) v tejto súvislosti informoval o zámere novelizovať priestupkový zákon, ktorý má obsahovať inštitút drobných obecných služieb. Ten by mal riešiť najmä prípady, keď majetkovú trestnú činnosť páchajú ľudia, ktorí nemajú žiaden majetok. V zákone je však podľa Suskových slov už dávno zavedené, že ak pri krádežiach príde k akejkoľvek agresivite, ide o trestný čin bez ohľadu na výšku škody. Ako zdôraznil, neznamená to, že pokiaľ ku krádeži dôjde bez agresie, tak zostáva takýto čin nepostihnutý.
Poverená prezidentka Policajného zboru Jana Maškarová v tejto súvislosti informovala o štatistike, vedenej od 23. júna. Tá podľa jej slov ukázala, že trend krádeží je klesajúci. Narastajú však dodatočne ohlásené, teda neznáme krádeže. Rovnako priblížila výsledky utorkovej (9. 9.) preventívno-bezpečnostnej akcie, zameranej na krádeže v maloobchodoch. Jej cieľom bolo odradiť potencionálnych páchateľov a zároveň chrániť personál pred násilnými útokmi. Polícia sa zamerala na miesta, kde dochádza k najčastejšiemu páchaniu krádeží. „Prevencia bola, pretože sme zaznamenali v ten deň pokles týchto krádeží. Počas akcií bolo zistených 33 krádeží, z toho bolo uložených 12 pokút vo výške 320 eur, 16 pokút nezaplatených na mieste vo výške 2710 eur s celkovou spôsobenou škodou vo výške 839 eur. Ďalej bolo zistených sedem priestupkov, ktoré sa musia ešte doobjasňovať,“ ilustrovala Maškarová.
Predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu Martin Krajčovič podotkol, že situácie so zvýšením krádeží sa vždy opakujú pri každej sociálnej kríze. „Páchatelia sú aj pre 40 eur schopní napadnúť zamestnanca súkromnej bezpečnostnej služby, vytiahnuť nôž alebo vyhrážať sa smrťou jemu alebo jeho rodinným príslušníkom. Toto považujeme za absolútne neakceptovateľné,“ dodal s tým, že potrebná je pomoc štátu aj alternatívne tresty.