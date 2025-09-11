Proces s Róbertom Lališom v kauze starých vrážd sa zopakuje od začiatku

„Z procesnej opatrnosti sa prvostupňový súd rozhodol zopakovať hlavné pojednávanie od začiatku z dôvodu porušenia práva na obhajobu, keď náhradnej obhajkyni nebola zachovaná lehota na prípravu,“ zdôvodnila pre TASR hovorkyňa Krajského súdu v Banskej Bystrici Nina Uhrovičová.
Prokurátor podal novú obžalobu na Lališa pre štyri skutky z rokov 1995 až 1997. Mal sa dopustiť trestných činov vraždy a všeobecného ohrozenia. Ide aj o prípad prvej demonštratívnej mafiánskej vraždy v bratislavskom podsvetí Vladimíra Daniša, prezývaného Tuti z júla 1995. Lališa z nej obvinili už v roku 2015.Čítajte viac Mafiánsky boss Kýbel uspel na súde. Doživotie mu vymenili za 25 rokov, obe strany sa odvolali
Na usmrtení Tutiho sa mal dohodnúť bos banskobystrického podsvetia Mikuláš Černák spolu s nebohým bratislavským bosom Miroslavom Sýkorom. Róbert Lališ prezývaný Kýbel mal odpáliť nálož v aute, ktorá usmrtila Daniša aj jeho brata Jozefa. Tutiho označujú za jedného z prvých bosov bratislavského podsvetia a priekopníka vo vyberaní výpalného.
Obžalovaný Róbert Lališ si pôvodne odpykával doživotný trest väzenia pre iné mafiánske vraždy z rokov 1998 a 1999. Najvyšší súd mu na podklade mimoriadneho dovolania doživotie zrušil. Špecializovaný trestný súd ho 3. septembra odsúdil na 25 rokov väzenia. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný.