Na Námestí SNP sa koná protest proti krokom vládnej koalície

„Príďme si povedať, že sa nám to tu naozaj nepáči, že chceme niečo iné, chceme demokraciu, chceme naozaj rovných ľudí vo vláde a chceme politiku, nad ktorou nebudeme musieť každý deň vzdychať a plakať," povedal Slovák.
Mestská polícia Bratislava upozorňuje, že pri veľkom počte účastníkov môže dôjsť aj k obmedzeniam v doprave. „Ak sa budete pohybovať v centre, počítajte s tým, že Námestie SNP bude rušnejšie než obvykle," uviedla. Účastníkov protestu a aj širokú verejnosť zároveň mestskí policajti vyzvali na toleranciu a vzájomný rešpekt.