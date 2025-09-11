Jana Bittó Cigániková v Ide o pravdu: Hľadali zámienku vylúčiť Sulíka, mňa chceli vyhodiť tiež. Gröhlinga ovplyvňuje Kolíková

Richard Sulík nežiada, aby som sa ho zastávala, dokonca nechce, aby som sa vyjadrovala k tomu, že ho súčasný predseda SaS vylúčil. Moje vyjadrovanie nie je o Richardovi, ale o mne a hodnotách strany SaS, uviedla poslankyňa SaS.
Sulík ponúkol predsedovi SaS Gröhlingovi, že sa verejne dištancuje od niektorých vyjadrení svojho syna. Predseda SaS na to nijak nereagoval a teraz mu to vyčíta. Nechápem, ako môže liberálna strana kádrovať človeka kvôli jeho rodinným príslušníkom, to sa dialo za komunistov. Myslím si, že zatvoriť dvere Richardovi Sulíkovi je dohoda Branislava Gröhlinga s pánom Hamranom, ktorý povedal, že do strany nebude kandidovať, keď tam bude Richard Sulík, dodala poslankyňa Bittó Cigániková.
„…Prišlo mi nechutné nalepiť všetko zlé, čo SaS za 15 rokov spravila na Richarda a hodiť ho cez okno. Lebo keď Braňo Gröhling mal problémy s diplomovku, ja som mala problémy s nohavičkami, blogom alebo s vyjadreniami, Richard nás nikdy nehodil cez palubu,“ uviedla Bittó Cigániková.
Strana SaS sa mení, domniva sa. Myslím si, že rozhodnutie o Richardovi Sulíkovi, že nám nie je dosť dobrý v strane, ktorú založil, do veľkej miery ovplyvnila Mária Kolíková. A návrhy Vladimíry Marcinkovej sú o tom, že rozdáme peniaze cudzích ľudí – také niečo pred tým v SaS neexistovalo, vyhlásila tiež Bittó Cigániková.
Z rozhovoru sa tiež dozviete:
- či by Jana Bittó Cigániková išla do spolupráce s Igorom Matovičom a so stranou Hlas-SD
- prečo v parlamente zahlasovala za návrh ministra životného prostredia Tomáša Tarabu o posudzovaní vplyvov na životné prostredie