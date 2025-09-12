Začína 2. ročník ankety Dobrovoľní hasiči roka: hrdinovia zabojujú o sklenenú helmu

Podujatie nadväzuje na mimoriadne úspešný prvý ročník, ktorý prilákal 150 zborov z celého Slovenska a v ktorom verejnosť odovzdala viac než 56-tisíc hlasov. Ocenených bolo tridsať zborov, ktoré si odniesli finančné aj vecné ceny v hodnote viac ako 120-tisíc eur. Prostriedky putovali na nákup hasičskej techniky, vybavenia a podporu činnosti dobrovoľníkov.
„Dobrovoľní hasiči stoja pri nás v krízach, pomáhajú bez nároku na odmenu, zo srdca, z presvedčenia. To, čo robia, sa nedá vyčísliť peniazmi – je to služba ľuďom, ktorá má neoceniteľnú hodnotu,“ uviedla na tlačovej konferencii 1. štátna tajomníčka ministerstva vnútra Lucia Kurilovská.
Novinky druhého ročníka
Organizátori chcú v roku 2025 ešte výraznejšie upriamiť pozornosť na hrdinstvo dobrovoľných hasičov a poskytnúť im širšiu podporu. Preto prichádzajú s dvomi novými projektmi:
Hasičské bonusy – celoročný program zvýhodnených služieb a zliav pre dobrovoľníkov a ich rodiny. Cieľom je poďakovať sa im za nasadenie a uľahčiť každodenný život.
Dráčik – malý hrdina s veľkým poslaním – maskot, ktorý má osloviť najmladšiu generáciu a pomôcť vedúcim detských hasičských oddielov pri práci s deťmi. Výťažok z predaja predmetov s Dráčikom bude venovaný zborom aktívne zapájajúcim mládež do hasičských aktivít. Ocenenia budú odovzdané počas slávnostného galavečera.
Symbolickým prejavom uznania je aj fakt, že po prvýkrát nad anketou prevzali záštitu prezident SR Peter Pellegrini a predseda NR SR Richard Raši. „Hasiči sú nielen prvou pomocou v krízových situáciách, ale aj pevným pilierom našich komunít. Oceňujem, že anketa vzdáva hold ich obetavej práci,“ vyhlásil predseda parlamentu.
Podporu ankete vyjadrili viaceré ministerstvá – vnútra, hospodárstva, financií, zdravotníctva a životného prostredia – a Veľvyslanectvo Českej republiky na Slovensku.
Ako sa môžu hasiči prihlásiť
Dobrovoľné hasičské zbory môžu prihlasovať svoje zásahy, preventívne aktivity či podujatia zrealizované v roku 2025 prostredníctvom elektronického formulára na stránke adhr.sk/prihlasenie . Uzávierka prihlášok je 15. januára 2026.
Súťaž je rozdelená do dvoch kategórií:
- Dobrovoľné hasičské zbory miest a obcí (DHZO/DHZM) – hodnotia sa zásahy, profesionalita a efektivita.
- Dobrovoľné hasičské zbory (DHZ) – oceňuje sa preventívna, výchovná a spoločenská činnosť vrátane práce s mládežou.
Pre potreby ankety je Slovensko rozdelené na tri oblasti – západ, stred a východ. V každej z nich vyberie odborná porota päť finalistov z každej kategórie. O víťazoch rozhodne verejné online hlasovanie, ktoré sa spustí po zverejnení finalistov vo februári 2026.
Porota a ceny
Odbornú porotu vedie prezident DPO SR Jozef Smolinský. Čestným členom je prezident Hasičského a záchranného zboru Adrián Mifkovič. Porotu dopĺňajú zástupcovia profesionálnych i dobrovoľných hasičov a partnerov projektu.
Finalisti získajú finančné a vecné ceny, ktoré im pomôžu pri nákupe hasičského vybavenia a podpore činnosti. Pre zbor s najvyšším počtom hlasov je pripravený titul Absolútny víťaz ankety.
Slávnostné vyhlásenie
Laureáti budú vyhlásení 7. mája 2026 počas galavečera v Zimnej jazdiarni Bratislavského hradu. Víťazi si odnesú nielen uznanie verejnosti, ale aj jedinečné ocenenie – zásahovú helmu z prvotriedneho brúseného skla. Celý večer odvysiela verejnoprávna televízia STVR.
Dobrovoľní hasiči – pilier komunít
Na Slovensku pôsobí viac ako 85-tisíc členov DPO SR združených v 2 200 dobrovoľných hasičských zboroch, z toho približne 37-tisíc aktívnych zásahových jednotiek. Dobrovoľní hasiči chránia životy, majetok a prispievajú k rozvoju mladej generácie. Okrem zásahovej činnosti sa venujú prevencii, osvete, kultúrnym a športovým aktivitám i ochrane životného prostredia.
Podrobné pravidlá ankety, prihlasovacie formuláre a ďalšie informácie sú dostupné na www.adhr.sk .