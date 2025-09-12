Slovensko nezbavuje Rusko zodpovednosti za narušenie vzdušného priestoru Poľska, Ukrajina a médiá podľa Blanára prekrútili jeho slová

Ukrajina na vyjadrenia Blanára reagovala výzvou, aby Slovensko nespochybňovalo zodpovednosť Ruska za narušenie poľského územia. Informovali o tom viaceré médiá s odkazom na portál The Kyiv Independent. Hovorca ukrajinského ministerstva zahraničných vecí povedal, že veľké množstvo ruských dronov narušilo poľský vzdušný priestor, čo je fakt, ktorý si nevyžaduje „vieru“. Zdôraznil, že takéto masívne narušenie nemohlo byť náhodné a ide o úmyselnú eskaláciu zo strany Ruskej federácie. Hovorca vyzval Slovensko, aby neprenášalo zodpovednosť Moskvy neprimeranými pochybnosťami, ale priznalo realitu takú, aká skutočne je.Čítajte viac "Ruské drony vleteli do poľského vzdušného priestoru. To je fakt," reagovala Ukrajina na Blanára a vyzvala Slovensko neprenášať vinu za narušenie hraníc
Blanár sa však proti týmto tvrdeniam ohradil s tým, že prekrútili jeho slová, podobne ako to robí slovenská opozícia a opozičné médiá, ktoré jeho slová úmyselne vytrhávajú z kontextu a manipulujú. Ako slovenský rezort diplomacie spresnil, minister 10. septembra poskytol jasné stanovisko, v ktorom odsúdil narušenie vzdušného priestoru Poľska, ktoré je aliančným partnerom. „Vláda SR nezbavuje Ruskú federáciu zodpovednosti, ako uvádza hovorca ukrajinskej diplomacie, ale volá po zodpovednom prístupe pri posúdení tohto incidentu, preto Slovensko plne podporilo poľskú stranu, ktorá iniciovala konzultácie podľa článku 4 Severoatlantickej zmluvy,“ uviedlo ministerstvo zahraničných vecí.
Súčasne rezort zdôraznil, že Rusko nemá žiadne právo vypúšťať drony a rakety na akúkoľvek krajinu. „Minister Blanár opakovane ukrajinskej strane zdôraznil, že Rusko porušilo medzinárodné právo a že vojna na Ukrajine nemá vojenské riešenie. Ctíme si boj Ukrajiny za suverénnosť vlastného územia, a preto vyzývame ukrajinskú stranu, aby nehľadala iné vysvetlenie toho, čo SR otvorene deklarovala,“ vyhlásilo slovenské ministerstvo. Zároveň ukrajinskej strane pripomenulo, že žiadna rozumná vláda by nepoškodzovala vlastné záujmy tým, že zaútočí na ropovod Družba, z ktorého sama poberá výhody. Rezort diplomacie upozornil, že slovenská rafinéria totiž vyrába produkty aj pre Ukrajinu. „Slovenská diplomacia je vždy pripravená s ukrajinskou stranou komunikovať a poskytnúť jej neskreslené informácie, preto oceníme, ak nás pri ďalších pochybnostiach vždy priamo osloví a nenechá sa vtiahnuť do politicko-mediálnych manipulácií,“ uzavrelo ministerstvo zahraničných vecí.Čítajte viac Blanár chce veriť, že drony, ktoré boli zostrelené v Poľsku, mali skončiť na Ukrajine. Slovensko by sa neubránilo, povedal Pellegrini