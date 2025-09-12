Po parlamente sa šíri žltačka aj v ďalšom úrade

Výskyt tohto ochorenia na ministerstve nie je ojedinelý. Začiatkom septembra tohto roka bola potvrdená žltačka aj v Národnej rade SR. Ochorenie sa vtedy zistilo u poslankyne, čo viedlo k prijatiu rozsiahlych hygienických opatrení v priestoroch parlamentu. V oboch prípadoch sa situácia rieši v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva.Čítajte viac Žltačka sa šíri Slovenskom, udrela aj na parlament. Šaško poslancom odporúča umývať si ruky
Hepatitída typu A, známa ako žltačka, je prenosné ochorenie, ktoré spôsobuje vírusový zápal pečene. Vírus sa najčastejšie prenáša priamym kontaktom. Úrady verejného zdravotníctva monitorujú na Slovensku nárast prípadov už od začiatku roka 2025. V marci bolo hlásených viac ako 300 prípadov, pričom ohniská sa potvrdili naprieč viacerými regiónmi, vrátane oblastí na západnom a východnom Slovensku (napríklad v okresoch Košice, Prešov, Poprad, Rožňava a tiež v okrese Nové Mesto nad Váhom).
Odborníci zdôrazňujú, že hlavnou príčinou šírenia je zanedbaná hygiena rúk. Choroba sa začína príznakmi pripomínajúcimi chrípku, ako je bolesť brucha, kĺbov a celková nevoľnosť, spojená so zvýšenou teplotou. Neskôr sa objaví tmavý moč a u väčšiny pacientov aj typické žltnutie kože a očí.
Epidemiológovia preto apelujú na verejnosť, aby venovala zvýšenú pozornosť prevencii. Najúčinnejšou obranou je správne a časté umývanie rúk, najmä po použití toalety a pred jedlom. Okrem toho sa odporúča konzumácia iba prevarenej alebo balenej vody a dôkladná tepelná úprava jedla. Proti žltačke typu A je k dispozícii aj účinná vakcína, ktorú by mali zvážiť najmä cestovatelia a ľudia pracujúci v rizikových povolaniach.