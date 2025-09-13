Takto vyzerá dnes zámok, ktorý prežil aj hrôzy 2. svetovej vojny. Manželom zo Slovenska sa podarilo niečo obdivuhodné

Ak sa aj vám podarí zachytiť niečo pútavé, čo by mohlo zaujať čitateľov a divákov, neváhajte a pošlite nám svoje zábery. Najlepšie cez aplikáciu mReportér, ktorú si jednoducho a zdarma môžete stiahnuť do svojho mobilu.
Bývalý lovecký kaštieľ Kunerad stojí vo Svitačovej doline, v katastrálnom území obce Kunerad. Počas SNP v roku 1944 sídlil v Kuneradskom kaštieli 2. partizánsky štáb M. R. Štefánika, no 25. septembra bol vypálený. Po vojne ho skonfiškovali Štátne lesy a v rokoch 1945 – 1948 prešiel rozsiahlu rekonštrukciou podľa projektu Ferdinanda Čapku. Následne slúžil ako liečebňa respiračných chorôb a od roku 1959 sa stal súčasťou kúpeľov Rajecké Teplice. V roku 1967 bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.
Pri oprave strechy v roku 2010 kaštieľ zachvátil požiar a v roku 2018 vyhorel opäť, čo viedlo k jeho ďalšiemu chátraniu. Manželia Škottovci sa stali majiteľmi Kuneradského zámku v auguste 2019 po jeho druhom požiari. S veľkou odhodlanosťou investujú čas aj prostriedky do jeho postupnej obnovy, ktorú verejnosť vníma ako symbol záchrany významnej pamiatky. Rozhodli sa vrátiť mu pôvodnú krásu a obnoviť ho ako romantické miesto pre spoločenské a rekreačné účely.
Manželia okrem samotnej rekonštrukcie organizujú aj podujatia, ktoré približujú históriu a význam zámku širšiemu publiku. Svojou činnosťou upozorňujú na dôležitosť ochrany kultúrneho dedičstva a inšpirujú aj ďalších k podobným aktivitám. Vďaka nim má Kuneradský zámok nádej na nový život a miesto v kultúrnom dianí regiónu. Do obnovy zapájajú aj dobrovoľníkov a odborníkov, čím vytvárajú silné komunitné zázemie. Podporujú tiež umelecké a vzdelávacie projekty, ktoré prinášajú zámku nový obsah. Ich práca je vnímaná ako príklad obetavosti a lásky k histórii, ktorá môže priniesť prospech celému regiónu.
Popradské pleso je jedno z najkrajších tatranských jazier, ukryté medzi mohutnými štítmi Vysokých Tatier. Jeho priezračne čistá hladina odráža okolité hory ako v zrkadle a každé ročné obdobie mu dodáva inú atmosféru. Obľúbené je nielen medzi turistami, ale aj fotografmi a milovníkmi prírody, ktorí tu nachádzajú pokoj i inšpiráciu. Neďaleko sa nachádza aj symbolický cintorín obetí Tatier, ktorý umocňuje duchovnú silu miesta. Výlet k Popradskému plesu je zážitkom, ktorý zostáva v srdci ešte dlho po návrate.
Patrí medzi najnavštevovanejšie horské jazerá vo Vysokých Tatrách. Pri jeho brehu stojí horský hotel, ktorý je obľúbeným cieľom turistov počas celého roka. Pleso je zároveň východiskovým bodom pre výstupy na Rysy či prechody k ďalším plesám.
Vysoké Tatry sú najmenšie veľhory na svete, ktoré lákajú návštevníkov svojou dramatickou krásou. Vypínajú sa tu štíty s nadmorskou výškou nad 2 500 metrov, ako je napríklad Gerlachovský štít, ktorý je najvyšší v celom pohorí. Nájdete tu aj desiatky ľadovcových plies, z ktorých je najväčšie Hincovo pleso a najnavštevovanejšie Štrbské pleso. Vo Vysokých Tatrách sa nachádza 29 vrcholov s výškou nad 2500 metrov, z toho 27 je v slovenskej časti a 2 v poľskej časti.
Množstvo vysokohorských turistických chodníkov ponúka nezabudnuteľné výhľady a zážitky pre každého. Celé pohorie je domovom pre vzácne druhy zvierat, ako je kamzík vrchovský tatranský alebo svišť, ktoré v nich môžete stretnúť. Niet divu, že patria medzi najnavštevovanejšie miesta na Slovensku a sú pýchou našej krajiny.Dávame do pozornosti Boli ste svedkom zaujímavej udalosti? Pošlite nám video cez novú aplikáciu mREPORTÉR Čítajte viac Monumentálna hračka prírody stará milióny rokov sa týči u našich susedov. Nakrúcali pri nej aj známu rozprávku