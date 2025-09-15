Detaily vrážd dievčatiek. Matka mala silnú vôľu zabíjať, deti vytiahli z vane až hasiči. Mohlo ísť o pomstu mužovi

Prečítajte si detaily z anonymizovaného uznesenia Mestského súdu Bratislava I, ktoré má Pravda k dispozícii. Sudkyňa pre prípravné konanie Iveta Halvoňová rozhodla, že matku obvinenú z obzvlášť závažného zločinu vraždy svojich dvoch dcér berie do väzby. Dohľad probačného a mediačného úradníka neumožnila s ohľadom na povahu prípadu. Matka dvoch usmrtených detí doteraz nebola súdne trestaná ani priestupkovo riešená.
Čo sa v byte dialo
V odôvodnení uznesenia sa uvádza, že Ivana svoje deti usmrtila úmyselne. Všetko sa začalo zhruba o 13. hodine, keď v kúpeľni napustila vaňu vodou, vložila do nej dcéry – dvojročnú Bellu a päťročnú Melániu – a sadla si k nim. Potom zapojila do elektriny fén, pustila ho a hodila ho do vane. Deti sa fénu zľakli, tak ho vyhodila von. Z kúpeľne sa sama presunula do spálne, kde podpálila v skrini oblečenie, ktoré začalo horieť, a požiar sa rozšíril do ďalších častí bytu, čím ohrozila aj ďalších ľudí v bytovke.
Potom, čo založila oheň sa vrátila k deťom do vane a znova sa im pokúsila vziať život. Udusili sa v dôsledku utopenia, keď im držala hlavy pod vodou. Policajti zadržali Ivanu krátko po 14. hodine, pričom sa ešte ako podozrivá v podstate priznala k tomu, čo urobila a skutok opísala. Ako si sudkyňa všimla, jej výpoveď sa neskôr líšila v tom, kedy zapálila skriňu s oblečením.
„Skutok plánovala. Napadlo ju to asi pred týždňom a utorok, v deň keď sa skutok stal, sa rozhodla, že to urobí. Chcela zabiť seba a svoje deti, aby všetci spolu odišli a netrápili sa. Rozmýšľala, že spolu s deťmi od manžela odíde do Kremnice k rodičom, ale keďže jej manžel bol všeličoho schopný, tak vedela, že by to nebolo dobré tak sa rozhodla takto,“ uvádza sa v uznesení.
Ivanin manžel vypovedal, že mali problémy vo vzťahu, nikdy však deťom fyzicky neubližovala ani nespomínala, že by im chcela niečo urobiť.
Telá detí našli hasiči
Podľa medializovaných informácií je Ivana nepočujúca, čomu nasvedčuje aj výpoveď policajta zasahujúceho na mieste činu. Po tom, čo k činu došlo, s ňou komunikoval najskôr cez chat v mobile a neskôr prostredníctvom tlmočníčky. Povedala mu, že pred skutkom si dala pohár vína, napustila vaňu, vyzliekla deti. Keď im povedala, že sa idú kúpať, tešili sa. Z komunikácie s policajtom vyplýva, že „chcela spoločne s deťmi do neba“, zapálila byt, dala deti do vane a držala im hlavu pod vodou.
V uznesení sa ďalej opisujú výpovede hasičov, ktorí zobrali deti na ruky a utekali s nimi z bytu. Pomôcť im už však nedokázali. Detaily toho, ako to v byte po požiari vyzeralo, odhalila obhliadka.
„V byte sa nachádza kúpeľňa a v nej rohová vaňa. V čase obhliadky sa vo vani nachádzala nezistená tekutina tehlovej farby, zrejme sa jednalo o vodu. Vedľa umývadla kolmo na vaňu sa nachádzal kôš na bielizeň, v ktorom sa nachádzalo rôzne oblečenie a na ktorom bol položený 1 ks fén zn. Phillips, čiernej farby, s elektrickým káblom, ktorý v čase obhliadky nebol pripojený do elektrickej siete,“ uvádza sa ďalej.
Sudkyňa priblížila, že z hľadiska subjektívnej stránky je u obvinenej podozrenie, že konala v priamom úmysle. Usudzuje to najmä zo spôsobu, akým Ivana spáchala čin, ako aj z toho, ako konala neskôr. „Už od vloženia detí do vane obvinená mala mať úmysel, že deti usmrtí, premyslený nemala iba spôsob usmrtenia,“ priblížila.
Naplnený bol preto podľa nej kvalifikačný moment §145 – písmena a) aj písmena c), keďže Ivana jednak spáchala čin na dvoch osobách, a jedna išlo o chránené osoby. Ako sudkyňa poznamenala, zákon tiež poskytuje zvýšenú ochranu osobám, ktoré sú z nejakého dôvodu zraniteľnejšie, v tomto prípade deti alebo blízke osoby. „Zo skutkových okolností vyplýva, že obvinená mala poškodené utopiť práve z dôvodu, že boli jej deťmi,“ píše sa v uznesení.
Nebrala lieky na psychickú poruchu
Medzi dôvodmi väzby sa spomína psychiatrické vyšetrenie. Vyplýva z neho, že Ivana má samovražedné sklony a diagnostikovanú zmiešanú úzkostnú depresívnu poruchu. „Stav vyžaduje akútnu psychiatrickú intervenciu formou hospitalizácie pre riziko vážneho zhoršenia stavu a riziko ohrozenia seba alebo okolia,“ nachádza sa v uznesení.
Z lekárskej správy psychiatrie v nemocnici na Antolskej v Bratislave je podľa sudkyne zrejmé, že Ivana je nebezpečná pre seba a svoje okolie. „Podľa ošetrujúcej lekárky má obvinená rekurentnú depresívnu poruchu stredne ťažkého stupňa, sociálnu fóbiu, surdomutitas a matrimoniálnu krízu,“ uvádza.
Liečebná spolupráca s pacientkou podľa lekárky kolísala. „Lieky neužívala pravidelne, snažila sa ich vynechávať. Obvinená sama uviedla, že lieky berie podľa jej vlastného uváženia, keď sa cíti lepšie ich neberie, keď sa cítila zle tak ich brala,“ píše sa ďalej v uznesení.
Práve fakt, že matka mala byť psychiatrickou pacientkou a užívať lieky, môže byť podľa sudkyne zdrojom rizika v budúcnosti, keďže lieky môže svojvoľne vysadiť alebo si znížiť ich dávku, čo by mohlo viesť k zhoršeniu jej stavu. „Z doterajších zistení vyplýva, že mala aj samovražedné sklony, z čoho možno usudzovať, že nemusí mať žiadne zábrany opakovane sa dopustiť násilného konania. Po strate detí a v zlom psychickom stave jej už nemusí záležať absolútne na ničom,“ podotkla sudkyňa.
Pomsta manželovi
Z výpovede Ivaninho manžela, ale aj výpisov z operačného strediska vyplýva, že ho mala fyzicky napadnúť. Podľa súdu to môže vytvárať obavu, že by sa násilia mohla dopustiť aj voči manželovi. V Ivaninom konaní je podľa sudkyne zrejmá mimoriadne vysoká miera násilia a krutosti. „Spôsob spáchania činu nasvedčuje absencii akýchkoľvek morálnych a citových zábran obvinenej,“ priblížila.
Nešlo podľa nej o jednorazový útok na deti, ale o proces usmrtenia, ktorý sa stupňoval. „Po neúspechu prvého pokusu elektrickým prúdom sa nevzdala svojho úmyslu deti usmrtiť. Naopak, zvolila fyzicky náročnejší a kontaktnejší spôsob a síce utopenie detí. Pri tomto topení musela aktívne a po dlhšiu dobu prekonávať odpor obetí. Už len táto okolnosť preukazuje mimoriadne silnú a pevnú vôľu vraždiť, ktorá nebola otrasená ani zlyhaním prvotného úmyslu usmrtiť deti elektrickým prúdom,“ vysvetlil svoje dôvody väzby súd.
Ako ďalej rozvila, Ivanino konanie gradovalo. Najskôr zvolila nekontaktný spôsob usmrtenia s elektrinou, a keď zlyhal, išla na to priamo. Sudkyňa podotkla, že nebezpečenstvo Ivaninho konania zvyšuje fakt, že išlo o jej biologické deti.
„U každého rodičovský pud predstavuje azda najsilnejšiu ochranársku bariéru. Prekonanie tejto základnej ľudskej zábrany môže nasvedčovať o hlbokej osobnostnej a psychickej poruche obvinenej. Ak bola obvinená schopná zabiť svoje maloleté deti, môže byť v budúcnosti schopná zabiť kohokoľvek,“ poznamenala.
Ako tomu nasvedčujú dôkazy, matka sa pravdepodobne rozhodla vraždiť, lebo sa jej manžel mal vyhrážať, že ak sa rozvedú, vezme jej všetko vrátane detí. Podľa sudkyne to možno chápať ako „pomstu manželovi“. Chcela, aby ich po príchode z práce našiel všetky tri mŕtve. Na samovraždu však „nemala síl“.
„Nepodarilo sa jej utopiť, nepodarilo sa jej zabiť hodením fénu do vane – kde si sadla už k mŕtvym deťom, nepodarilo sa jej podrezať, vyskočiť z okna sa jej nepozdávalo, a nepodarilo sa jej ani upáliť, pretože keď sa jej začalo ťažšie dýchať, z bytu odišla a išla do bistra vypýtať si vodu a privolať si pomoc,“ píše sa v uznesení.