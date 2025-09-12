Pravda Správy Domáce Liek Voxzogo na achondropláziu bude od decembra zaradený medzi hradené lieky

Liek Voxzogo na achondropláziu bude od decembra zaradený medzi hradené lieky

Liek Voxzogo na liečbu achondroplázie bude od decembra zaradený medzi hradené lieky. Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) tak rozhodol na základe odporúčania Kategorizačnej komisie. TASR o tom informoval komunikačný odbor rezortu zdravotníctva.

12.09.2025 15:21
„Som rád, že konečne aj slovenskí pacienti s týmto genetickým ochorením budú mať prístup k modernému lieku a že Slovensko sa tým zaradí medzi krajiny, kde je táto moderná liečba dostupná,“ uviedol Šaško.

Rokovaniu komisie predchádzalo uzatvorenie zmluvy medzi Ministerstvom zdravotníctva (MZ) a držiteľom registrácie pre tento liek, ktorého konštruktívny prístup pri rokovaniach ministerstvo ocenilo.

Liek Voxzogo sa používa pri liečbe achondroplázie. Je charakteristická abnormálnym rastom kostí, ktorý sa prejavuje malou postavou s disproporčne malými rukami a nohami, veľkou hlavou a charakteristickými črtami tváre. Včasné podanie lieku u pacientov by malo podľa klinických štúdií podporovať rast a pozitívne vplývať na pridružené komplikácie.

