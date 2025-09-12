Pravda Správy Domáce Polícia zadržala dve osoby v rámci akcie, zameranej na krádeže vozidiel

Polícia zadržala dve osoby v rámci akcie, zameranej na krádeže vozidiel

Slovenská polícia v spolupráci s rakúskymi kolegami v noci na piatok vykonala akciu zameranú na páchateľov krádeží motorových vozidiel. V rámci nej zadržala vodičov dvoch áut, z ktorých jedno bolo kradnuté. TASR o tom informoval hovorca bratislavskej krajskej polície Lukáš Pecek.

12.09.2025 16:37
debata
Divoká jazda bez svetiel či značiek: Formula na českej diaľnici šokovala vodičov aj policajtov
Video

„Na diaľničnom hraničnom priechode Jarovce – Kittsee v smere do Slovenskej republiky zastavené vozidlo zn. Volvo C30 s poľskou poznávacou značkou a na neďalekom zjazde diaľnice D4 Rusovce motorové vozidlo Toyota CHR s rakúskou poznávacou značkou. Vodičmi oboch vozidiel boli občania Poľska,“ priblížil hovorca. V jednom z áut boli predmety slúžiace na páchanie krádeží motorových vozidiel, druhé bolo podľa zistení polície odcudzené vo Viedni.

Na obe osoby bol následne vydaný Európsky zatýkací rozkaz a osoby tak putovali do cely policajného zaistenia, kde už čakajú na vydanie do Rakúskej republiky pre potreby trestného stíhania.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #polícia SR #zlodeji áut