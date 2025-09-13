Hlas rázne odmieta zvýšenie platov politikov v roku 2026. Šutaj Eštok: Aj politici sa musia uskromniť

„Pre základnú dôveru občanov je nesmierne dôležité, aby politici v týchto chvíľach dokázali prejaviť solidaritu so všetkými, ktorým konsolidácia dočasne zníži ich príjem,“ uviedol.
Šutaj Eštok zároveň vyhlásil, že odmietne akékoľvek zvyšovanie príjmov vrcholových predstaviteľov štátu v budúcom roku. „Nepripustím, aby platy vrcholových politikov a štátnych manažérov na budúci rok vzrástli. Sme sociálni demokrati a odmietame sa pozerať na to, ako si politici zvyšujú vlastnú životnú úroveň, zatiaľ čo ľudia sa musia uskromniť,“ tvrdí predseda HLAS-u.
Podľa neho je nevyhnutné, aby aj volení predstavitelia niesli dôsledky úsporných opatrení, ktoré sa dotknú širokej verejnosti.
„Hlas trvá na tom, aby v roku 2026 nevzrástli príjmy poslancov ani od nich odvodené príjmy ministrov," zdôraznil Šutaj Eštok. Dodal, že takýto krok vníma ako „gesto solidarity politikov s občanmi, ktorí im dali svoju dôveru".
Platy musia byť podľa neho dotknuté aj zvýšenými daňami. Tvrdí, že toto opatrenie štát nič nestojí a prinesie symbolickú úsporu. „Tu však primárne nejde o peniaze, ale o jasný signál politikov, že si žiadnymi fintami nebudú zvyšovať svoj príjem v čase, keď sa veľké skupiny ľudí musia pre spoločný prospech celého Slovenska dočasne uskromniť,“ podotkol predseda Hlasu. Považuje to aj za odkaz, že si všetci vo vládnej koalícii uvedomujú situáciu v krajine.