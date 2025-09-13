Pravda Správy Domáce Nahnevaní policajti chystajú protest, žiadajú spravodlivé platy. Vláde poslali odkaz

Policajní odborári zvolávajú na stredu 17. septembra zhromaždenie za spravodlivú valorizáciu platov policajtov. Rozhodla o tom rozhodla Rada predsedov základných organizácií Odborového zväzu polície (OZP) v SR na piatkovom (12. 9.) zasadnutí.

13.09.2025 12:10
Zhromaždenie sa uskutoční o 10.00 h pred budovou parlamentu v Bratislave. Odborári o tom informovali na sociálnej sieti. Apelujú na vládu, aby rešpektovala dohody, ktoré boli dosiahnuté pri rokovaniach.

Objasnili, že impulzom na tento krok bolo vyhlásenie ministra financií Ladislava Kamenického (Smer), že vláda nepočíta s valorizáciou platov v štátnej správe. „Platové podmienky policajtov nemožno dlhodobo odkladať. Príslušníci Policajného zboru nemali valorizované platy už tri roky po sebe, hoci aj predstavitelia Ministerstva vnútra SR opakovane uznávajú kritickosť situácie a potrebu prijatia novej platovej tabuľky alebo aspoň základnej valorizácie,“ argumentovali.

Odsúdili aj postup vlády smerujúci k nerešpektovaniu „de facto“ ukončeného kolektívneho vyjednávania. „Rada zároveň žiada vládu a parlament, aby nebrali odborom možnosť kolektívne vyjednávať. Toto právo vyjednať lepšie podmienky formou kolektívnej zmluvy by malo byť zakotvené aj priamo do zákona o štátnom rozpočte na rok 2026,“ uviedli.

