Danko kritizuje rušenie sviatkov: Nechajte ľuďom voľno, škrty hľadajte v rezortoch. Ostro sa pustil aj do prezidenta Pellegriniho

Najviac peňazí majú každý rok ministerstvá zdravotníctva, vnútra, obrany, sociálnych vecí a školstva, povedal Danko. Jedine tam sa dá podľa neho šetriť. Podotkol, že šetriť musia aj vyššie územné celky a obce. Štát by sa mal zaoberať aj reformami, napríklad situáciou v zdravotníctve a mal by si tam určiť priority, poznamenal Danko. Apeluje aj na premiéra Roberta Fica (Smer), aby bol tvrdý na ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas) pre tender na záchranky.
Dubéci v súvislosti s konsolidáciou tvrdí, že vláda predstavila len polovicu týkajúcu sa ľudí. Zhoda v koalícii podľa neho nie je na tom, kde štát ušetrí približne 1,2 miliardy eur. „Dodnes netušíme, čím to bude naplnené,“ podotkol. Diskusia o tom bude prebiehať na pozadí prebiehajúcej schôdze Národnej rady SR, myslí si Dubéci. V predstavenej konsolidácii nevidí koncepčný prístup. Apeluje tiež, aby sa vláda zamerala aj na hospodársky rast. Z ministerstva hospodárstva ani financií neprišlo ani jedno prorastové opatrenie, povedal Dubéci.
Danko je šokovaný z prezidenta
Andrej Danko žasne nad tým, kde niekedy berie prezident Peter Pellegrini drzosť. Reagoval tak na vyjadrenia hlavy štátu v súvislosti s konsolidáciou verejných financií. Prezident sa k nej vyjadril kriticky, konsoliduje sa podľa neho narýchlo a chýba odborná diskusia. Vystríhal aj pred spomaľovaním hospodárskeho rastu štátu.
Danko zareagoval, že to bol Pellegrini, kto si vybojoval výrazne väčší rozpočet ako jeho predchodkyňa Zuzana Čaputová. Poukázal aj na, koľko služobných vozidiel a ochrankárov používa prezident. Šéf národniarov dodal, že ak prezidenta zaujíma, kam smerujú peniaze, tak je to podľa Danka nesystémové nastavenie 13. dôchodkov, nárast platov učiteľov, no veľa prostriedkov podľa jeho slov smeruje aj do rezortov vnútra a obrany. „Som z neho šokovaný. Ako môžem s ním zdieľať tú až povýšeneckosť a alibizmus a hádzanie špiny na vládu," reagoval na otázku, či zdieľa s prezidentom názory na konsolidáciu.
Myslí si tiež, že plat prezidenta v sume 18-tisíc eur je veľký plat. Reagoval tak na otázku, či trvá na znížení platu hlavy štátu. Danko pripomenul, že bude zavedené progresívne zdanenie fyzických osôb. „Prezident by mal mať znížený plat zhruba o päťtisíc eur," dodal.
Národniari pred časom prišli s nápadom, aby sa prezidentov plat znížil o 50 percent, návrhom cielili na to, aby bol plat prezidenta nižší ako plat premiéra. Danko v Sobotných dialógoch uviedol, že predmetnú tému otvoril preto, aby sa bavili aj o úspore v štáte a usporiadaní platov v štátnej správe. Je tiež toho názoru, že ak je niekto štátny zamestnanec, mal by ukázať, kde si ešte privyrába. „Otázka platu prezidenta nie je osobná otázka. Od ministra financií som požadoval, aby predložil komplexnú reformu odmeňovania štátnych úradníkov," vysvetlil. Danko to zdôvodnil tým, že na nižších úrovniach štátnej správy podľa neho pracujúci platy nemajú a naopak, niektorí ministerskí úradníci si „ulietavajú".
Dankov diskusný oponent Martin Dubéci z opozičného Progresívneho Slovenska poznamenal, že podľa jeho informácií je predmetný návrh vyradený z programu schôdze parlamentu, na čo mu Danko odvetil, že je to preto, lebo prišlo konsolidačné opatrenie v podobe progresívneho zdanenia, ktoré by sa malo dotknúť platu hlavy štátu. „V princípe sa mi tiež zdá plat prezidenta vysoký," skonštatoval Dubéci, poznamenal však, že konsolidácia nestojí a nepadá na plate prezidenta.
Dubéci: Fico nakoniec vždy urobí, čo mu v Bruseli nakážu
Politici sa dotkli aj témy vojny na Ukrajine. Dubéci si myslí, že premiér aj napriek výhradám, ktoré tento týždeň predniesol, podporí prijatie 19. sankčného balíka proti Rusku. „Nakoniec vždy urobí, čo mu v Bruseli nakážu. (…) Fico hovorí domácemu publiku jednu vec, ale potom v Bruseli koná inak,“ poznamenal. Schválenie sankcií je podľa neho dobrá vec.
Danko taktiež uviedol, že mala byť pre narušenie poľského vzdušného priestoru ruskými dronmi zvolaná na Slovensku Bezpečnostná rada SR. Pripomenul, že Slovensko nemá protivzdušnú obranu. Dubéci by požiadal o pomoc spojencov.