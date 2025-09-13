Pravda Správy Domáce Na Slovensko sa rútia silné búrky, hrozia povodne

Na Slovensko sa rútia silné búrky, hrozia povodne

Vo viacerých okresoch západného a severozápadného Slovenska hrozia povodne. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahy prvého stupňa. Platia predbežne až do pondelka 15. septembra.

13.09.2025 14:25
debata (1)
Počasie na víkend: Trochu sa pokazí. Ako veľmi?
Video

„Vzhľadom na očakávaný trvalý dážď je predpoklad vzostupu vodných hladín na tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity,“ dodal SHMÚ. S tým, že vývoj hydrologickej situácie budú priebežne aktualizovať.

Výstrahy sú vydané pre región stredného Považia (Trenčín, Ilava, Púchov, Považská Bystrica, Bytča), horného Považia a Liptova (Žilina-sever, Martin, Turčianske Teplice, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Žilina-Rajčanka, Čadca a Kysucké Nové Mesto). V Trenčianskom kraji platia pre okresy Partizánske, Bánovce nad Bebravou, Prievidza a Myjava. Na západe krajiny treba rátať s povodňami v okresoch Senica a Pezinok.

Upratovanie po prudkej búrke v Prešove
Video
Na snímke spadnutý strom na Grešovej ulici po...
Na snímke spadnutý strom na Grešovej ulici po...
+13Na snímke odfúknutá strecha na Čapajevovej...
Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #počasie #Slovensko #búrky #povodne