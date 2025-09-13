Tragédia pri Nových Zámkoch. Po páde malého lietadla hlásia mŕtvych

„Operátor tiesňovej linky 155 vyslal pozemnú ambulanciu a záchranársky vrtuľník do obce Kamenný Most v okrese Nové Zámky, kde sme mali nahlásený pád malého lietadla,“ informuje OS ZZS na sociálnej sieti.
Lekár, žiaľ, musel konštatovať úmrtie u dvoch dospelých osôb, priblížilo OS ZZS.
Nitrianska krajská polícia na sociálnej sieti informovala, že sa na miesto presúvajú aj pracovníci Leteckého a námorného vyšetrovacieho úradu. „Presné okolnosti, ako aj príčiny nehody budú predmetom vyšetrovania,“ uviedla.