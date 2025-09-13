Pravda Správy Domáce Tragédia pri Nových Zámkoch. Po páde malého lietadla hlásia mŕtvych

Pri páde malého lietadla v okrese Nové Zámky zomreli dve osoby. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR o tom informovalo na sociálnej sieti.

13.09.2025 15:00
V poobedných hodinách došlo v katastri obce Kamenný most v okrese Štúrovo k pádu malého dvojmiestneho lietadla.
„Operátor tiesňovej linky 155 vyslal pozemnú ambulanciu a záchranársky vrtuľník do obce Kamenný Most v okrese Nové Zámky, kde sme mali nahlásený pád malého lietadla,“ informuje OS ZZS na sociálnej sieti.

Lekár, žiaľ, musel konštatovať úmrtie u dvoch dospelých osôb, priblížilo OS ZZS.

Nitrianska krajská polícia na sociálnej sieti informovala, že sa na miesto presúvajú aj pracovníci Leteckého a námorného vyšetrovacieho úradu. „Presné okolnosti, ako aj príčiny nehody budú predmetom vyšetrovania,“ uviedla.

