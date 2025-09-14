Na Slovensko dorazili silné lejaky. Meteorológia varujú pred povodňami

Výstraha platí pre okresy Senica, Myjava, Pezinok, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Ilava, Žilina, Martin, Turčianske Teplice, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Zlaté Moravce, Partizánske, Bánovce nad Bebravou, Prievidza, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Zvolen, Detva, Banská Bystrica, Brezno, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Revúca, Rožňava, Poprad, Spišská Nová Ves, Gelnica, Košice-okolie, Snina a Sobrance. Meteorológovia ju vydali predbežne do pondelka (15. 9.) rána.
Zároveň SHMÚ vydalo pre takmer celé Slovensko výstrahu prvého a druhého stupňa pred intenzívnym dažďom do 17.00 h, respektíve do 20.00 h či do polnoci.Čítajte viac SHMÚ: Na Slovensko sa rútia silné búrky, hrozia povodne