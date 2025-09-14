Prezident by nemal byť prekvapený z výšky konsolidácie, odkázal Richter. Petrík: Premiérovi v budúcom roku stúpne plat

Podľa neho prezident, ktorý má „všetky možnosti", by nemal byť pri takom dôležitom zákone, ako je konsolidácia verejných financií, prekvapený z jej výšky. Richter tak reagoval na vyjadrenie hlavy štátu, ktorá pripomenula, že pôvodne sa v súvislosti s konsolidáciou hovorilo o čiastke 600 miliónov eur, pričom v súčasnosti je to 2,7 miliardy eur.
„Ak to nepozná pán prezident, tak asi niekto niečo zanedbal," vyhlásil Richter s tým, že môže ísť aj o nedobrú komunikáciu. „Aj pán prezident si musí uvedomiť, že tá hĺbka toho problému, toho deficitu, ktorý tu ostal, je tak veľká, že nie je možné, aby bola riešená v priebehu roka/dvoch," doplnil koaličný poslanec. Ak by podľa neho koalícia nešla do tak vysokého objemu v rámci konsolidácie, dlh bude narastať. „Teoreticky sme nemuseli robiť nič a v roku 2027 by sme sa dostali na 70 percent," dodal Richter s tým, že ak by sa 10 rokov nič nerobilo, dlh by narástol na 100 percent, čo je „grécka cesta".
Podľa opozičnej poslankyne Simony Petrík (Progresívne Slovensko) prezident niečo zanedbal, ale nebol jediný. Koalícia je podľa nej zároveň z celej konsolidácie nervózna. „A ja sa ani nečudujem, pretože toto sa nedá normálne vysvetliť," skonštatovala Petrík. Na ľudí už teraz podľa nej dolieha drahota z prvých dvoch konsolidačných kôl a pribudne aj chudoba. „Aktuálne chudoba na Slovensku postihuje už takmer milión ľudí, to je pätina národa," zdôraznila poslankyňa.Čítajte aj Škrty za miliardy zaplatia pracujúci: Konsolidácia zničí živnostníkov, no daň z nehnuteľnosti je smiešna. Šalitroš: Ministerstvá si tiež utiahnu opasky, môže za to kríza
Petrík: Premiérovi v budúcom roku stúpne plat
Predsedovi vlády Robertovi Ficovi (Smer) v budúcom roku napriek konsolidácii stúpne plat. Uviedla to v diskusnej relácii O 5 minút 12 STVR opozičná poslankyňa Simona Petrík. Momentálne má podľa nej premiér plat vo výške 10 570 eur. Od januára 2026 mu síce klesne o 70 eur pre konsolidáciu, od apríla 2026 však na základe valorizácie bude Fico zarábať 10 830 eur.
Podľa šéfa poslaneckého klubu strany Smer Jána Richtera ide v prípade opozičnej poslankyne o „výpočet zo sklenenej gule". „Pretože budúci rok sa budú platy podľa teraz platného zákona zvyšovať podľa rastu priemernej mzdy. My sme v treťom kvartáli, pred nami je ešte celý štvrtý kvartál," uviedol Richter.