Príjmy ministrov porastú. Paušálne náhrady však nie sú podľa Blanára plat. Majerský: 57 percent konsolidácie zaplatia občania

„Poďme o tom diskutovať, či aj v tomto môžeme niečo urobiť. Treba však povedať jedným dychom iné, že zároveň sa zvyšuje zdanenie platov ústavných činiteľov," zdôraznil Blanár. Pripomenul pritom, že štát ide v rámci konsolidácie šetriť v objeme 1,3 miliardy eur.
Podľa predsedu opozičného KDH Milana Majerského celá opozícia navrhla zmrazenie platov ústavných činiteľov. „A toto by bol dobrý príklad aj pre bežného občana," skonštatoval. Zároveň doplnil, že 57 percent konsolidácie budú znášať občania, samosprávy, živnostníci a zamestnávatelia. Vláda bude konsolidáciu znášať na úrovni 27 percent a zvyšných 16 percent sa týka plošných energodotácií. „Tých 27 percent je len ilúzia, je to fantómové riešenie," vyhlásil Majerský.
Blanár sa vyjadril k údajnej nominácii Radačovského na post veľvyslanca
Všetky nominácie na veľvyslancov sa schvaľujú v utajenom režime. Na margo údajnej nominácie koaličného poslanca Miroslava Radačovského ako nového veľvyslanca na Cypre zdôraznil minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer). Komentovať nomináciu Radačovskáho preto dnes podľa neho nie je na mieste.
„Všeličo preniká, ale to ešte neznamená, že je to pravda," povedal Blanár. Politická nominácia veľvyslanca je však podľa neho bežná aj v zahraničí. „Že ľudia, ktorí sú v niečom známi, majú nejaký príbeh, robia aj veľvyslancov," skonštatoval minister. Doplnil, že stojí za Radačovským ako za členom vládnej koalície. „Ja si vážim jeho prístup," dodal Blanár.
Predseda KDH Milan majerský v tejto súvislosti povedal, že Radačovský sa ešte nezúčastnil na zasadnutí zahraničného výboru parlamentu ako dezignovaný veľvyslanec. „Máme iba informácie, že na vláde prešiel," uviedol Majerský. Pri otázke, prečo by mal pôsobiť Radačovský zrovna na Cypre, šéf KDH pripomenul jeho proruské názory a fakt, že Rusi majú na ostrove pokupované nehnuteľnosti. „Má nejaké reálne skúsenosti s veľvyslanectvom alebo s diplomaciou? Je to človek, pokiaľ ja viem, z právneho prostredia," dodal Majerský.