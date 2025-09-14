Pravda Správy Domáce Príjmy ministrov porastú. Paušálne náhrady však nie sú podľa Blanára plat. Majerský: 57 percent konsolidácie zaplatia občania

Príjmy ministrov porastú. Paušálne náhrady však nie sú podľa Blanára plat. Majerský: 57 percent konsolidácie zaplatia občania

V dôsledku zlého hospodárenia predchádzajúcich vlád majú ministri na rozdiel od poslancov zmrazené platy už dva alebo tri roky. V diskusnej relácii Na telo televízie Markíza to povedal minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer). Pripustil však, že majú aj paušálne náhrady, ktoré sa odvíjajú od výšky priemernej mzdy. Tie však podľa neho nie sú plat. Práve pre paušálne náhrady sa však príjem ministrov od apríla budúceho roku zvýši.

14.09.2025 15:40
debata (7)
Pellegrini o konsolidácii. Čo ho prekvapilo?
Video

„Poďme o tom diskutovať, či aj v tomto môžeme niečo urobiť. Treba však povedať jedným dychom iné, že zároveň sa zvyšuje zdanenie platov ústavných činiteľov," zdôraznil Blanár. Pripomenul pritom, že štát ide v rámci konsolidácie šetriť v objeme 1,3 miliardy eur.

Podľa predsedu opozičného KDH Milana Majerského celá opozícia navrhla zmrazenie platov ústavných činiteľov. „A toto by bol dobrý príklad aj pre bežného občana," skonštatoval. Zároveň doplnil, že 57 percent konsolidácie budú znášať občania, samosprávy, živnostníci a zamestnávatelia. Vláda bude konsolidáciu znášať na úrovni 27 percent a zvyšných 16 percent sa týka plošných energodotácií. „Tých 27 percent je len ilúzia, je to fantómové riešenie," vyhlásil Majerský.

matovic-salitros-v-politike Čítajte viac Škrty za miliardy zaplatia pracujúci: Konsolidácia zničí živnostníkov, no daň z nehnuteľnosti je smiešna. Šalitroš: Ministerstvá si tiež utiahnu opasky, môže za to kríza

Blanár sa vyjadril k údajnej nominácii Radačovského na post veľvyslanca

Všetky nominácie na veľvyslancov sa schvaľujú v utajenom režime. Na margo údajnej nominácie koaličného poslanca Miroslava Radačovského ako nového veľvyslanca na Cypre zdôraznil minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer). Komentovať nomináciu Radačovskáho preto dnes podľa neho nie je na mieste.

„Všeličo preniká, ale to ešte neznamená, že je to pravda," povedal Blanár. Politická nominácia veľvyslanca je však podľa neho bežná aj v zahraničí. „Že ľudia, ktorí sú v niečom známi, majú nejaký príbeh, robia aj veľvyslancov," skonštatoval minister. Doplnil, že stojí za Radačovským ako za členom vládnej koalície. „Ja si vážim jeho prístup," dodal Blanár.

Šutaj Eštok o (ne)zvyšovaní platov politikov
Video

Predseda KDH Milan majerský v tejto súvislosti povedal, že Radačovský sa ešte nezúčastnil na zasadnutí zahraničného výboru parlamentu ako dezignovaný veľvyslanec. „Máme iba informácie, že na vláde prešiel," uviedol Majerský. Pri otázke, prečo by mal pôsobiť Radačovský zrovna na Cypre, šéf KDH pripomenul jeho proruské názory a fakt, že Rusi majú na ostrove pokupované nehnuteľnosti. „Má nejaké reálne skúsenosti s veľvyslanectvom alebo s diplomaciou? Je to človek, pokiaľ ja viem, z právneho prostredia," dodal Majerský.

nr sr, parlamet, národná rada, dve pohlavia, novela ústavy Čítajte aj Prezident by nemal byť prekvapený z výšky konsolidácie, odkázal Richter. Petrík: Premiérovi v budúcom roku stúpne plat
Facebook X.com 7 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #konsolidácia #Juraj Blanár #paušálne náhrady #konsolidácia verejných financií #Milan Majerský