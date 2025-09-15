Zelená väčšina chce ospravedlnenie od Tarabu, vyjadrenia ministra o skupovaní domov ochranármi sú dokázateľné klamstvo

Minister životného prostredia v rámci rozpravy o novele zákona o vplyvoch na životné prostredie obvinil ochranárov z toho, že ich aktivity pre záchranu obce Slatinka boli motivované skupovaním lacných domčekov.
„Slatinka, to bola lokalita, kde mala stáť nádrž, každý to vedel, boli o tom občania upovedomení, že sa odtiaľ majú vysťahovať. A zrazu, tuto zelení dostali chuť na lacné domčeky. Viete čo urobili? Ľudia odtiaľ odišli, pretože zátopová oblasť. Nabehli tam títo zelenučkí, lebo Slatinka, to je taká pekná lokalita. Tie domčeky si tam nakúpili za smiešne peniaze. A potom čo spravili? Hodili to do konceptu vodnej politiky, že Slatinka sa nebude stavať,“ vyhlásil minister v pléne parlamentu s tým, že ochranári tak urobili najväčší realitný podvod, aký sa tu kedy udial. Taraba doplnil, že k týmto domom prišli za tisíc až dvetisíc eur.Čítajte viac Hrozí zánik ÚVO? Taraba vystúpil proti kontrolórom: Blokujú projekty za miliardu. Šéf úradu sa bráni
Ochranári sa však ohradili s tým, že minister klame a pravda je taká, že v Slatinke vlastní domy iba štát a miestni obyvatelia. „Je absolútne neprijateľné, aby minister slovenskej vlády takto bezočivo klamal na pôde parlamentu. Jeho arogantné a urážlivé výroky na adresu ochranárov vnímame ako snahu odvrátiť pozornosť od jeho prešľapov a ustupovaniu developerom v národných parkoch, kde im chce povoliť postaviť viac zjazdoviek a lanoviek,“ zdôraznila Lucia Szabová zo Zelenej väčšiny.
Ako pripomenula, aktívni občania a miestni už desaťročia bojujú proti výstavbe vodného diela Slatinka a pokračujú v tom aj naďalej. „Zaslúžia si obdiv a nie byť terčom klamstiev a nástrojom odpútavania pozornosti od neschopnosti ministra viesť envirorezort. Dôrazne žiadame ministra Tarabu, aby sa za svoje výroky verejne ospravedlnil,” vyhlásila Szabová.Čítajte viac Tarabova novela umožní postaviť nové zjazdovky v národných parkoch, minister podľa ochranárov otvára dvere developerom
Ochranári priblížili, že domy v Slatinke boli v minulosti vyvlastňované a teraz ich vlastní štát alebo pôvodní obyvatelia, ktorí si domy spätne vysúdili. „Kupčenie s domami v Slatinke je teda desaťročia nemožné, nech ide o kohokoľvek. Informácie sa dajú ľahko overiť v katastri nehnuteľností. Jediný kúsok pôdy, ktorý vlastnia ochranári, je symbolických 25 cm2, ktorý Spoločnosť priateľov Slatinky a Združenie Slatinka dostali darom od majiteľky pred rokmi,“ vysvetlila Zelená väčšina.
Martina Paulíková, ktorá sa desaťročia venuje ochrane tejto lokality doplnila, že sa minulý týždeň uskutočnilo sedemnáste stretnutie rodákov a priateľov Slatinky. „Ľudia opäť spomínali na to, ako im štátni plánovači pred viac ako 70 rokmi cez dedinu nakreslili priehradu, ale ani za desaťročia ju nepostavili.Čítajte viac Zlatá baňa v Tatrách: Na jednom parkovisku sa dá na poplatkoch vybrať aj milión eur. Taraba chce všetky pozemky presunúť pod štát
Ich domy im nezobrali ochranári, ale štát, a to za cenu, ktorá nestačila na kúpu nového bytu ani domu. A aj tých, čo v dedinke dožívali, potom štát presťahoval iba do nájomných domov vo Zvolenskej Slatine,“ vysvetlila Paulíková, podľa ktorej je neuveriteľné, ako minister Taraba pravidelne uráža ľudí, ktorých ani nikdy nestretol.
„Nič o nich nevie a nemá k nim ani základnú úctu,” zdôraznila Paulíková. Zelená väčšina na záver upozornila, že to nie je ojedinelý prípad ak ide o ministra Tarabu.Ten sa totiž na adresu ochranárskych mimovládnych organizácií dlhodobo vyjadruje urážlivo, šíri o nich klamstvá a účelovo zavádza verejnosť.Čítajte viac Tarabov rezort vyzbrojuje Poloniny. Ochranári hovoria o vojne s medveďmi, hoci sú tam strety s ľuďmi vzácne