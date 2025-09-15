Vražda v Poltári. Žena zaútočila nožom na muža, nepomohol ani rýchly zásah vrtuľníka

Incident sa podľa jej slov stal na Sklárskej ulici v Poltári. „Podľa doposiaľ zistených informácií mala 55-ročná žena napadnúť 63-ročného muža nožom, čím mu mala spôsobiť vážne, život ohrozujúce zranenie, ktorému podľahol,“ uviedla policajná hovorkyňa.
Mužovi leteli na pomoc aj leteckí záchranári, ktorí vrtuľníkom pristáli na futbalovom ihrisku, kde už boli pripravení pozemní záchranári. „Pacient bol v kritickom stave, napojený na umelú pľúcnu ventiláciu. Po prevzatí do starostlivosti leteckých záchranárov sa jeho stav pri pokuse o preloženie na palubu náhle zhoršil, až došlo k zastaveniu obehu. Záchranári okamžite začali rozšírenú kardiopulmonálnu resuscitáciu,“ informovala letecká záchranná služba Air – Transport Europe na sociálnej sieti.
Konštatovala tiež, že mužove životné funkcie sa však napriek maximálnemu úsiliu všetkých zasahujúcich tímov nepodarilo obnoviť a následkom masívneho krvácania svojim zraneniam podľahol.
Kováčiková dodala, že v súvislosti s týmto prípadom bolo začaté trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy. „Nôž, ktorým malo k útoku dôjsť, bol zaistený. Päťdesiatpäťročná žena bola na mieste zadržaná,“ podotkla.
Motív konania, ako aj ďalšie okolnosti, za ktorých k tomuto násilnému skutku došlo, sú podľa polície predmetom ďalšieho vyšetrovania. „Vyšetrovanie prípadu prevzal krajský vyšetrovateľ. Do vyšetrovania budú pribratí aj znalci z odboru súdneho lekárstva,“ dodala Kováčiková.Čítajte viac Tragédia pri Nových Zámkoch. Po páde malého lietadla hlásia dvoch mŕtvych