Európski socialisti za paktovanie s SNS či Putinom definitívne vylúčia Smer

Smer definitívne vylúčia zo Strany európskych socialistov (PES) v októbri na kongrese v Amsterdame. Informáciu priniesol portál euractiv.sk.

16.09.2025 09:59
Členstvo Smeru bolo od jesene 2023 pozastavené pre vstup do koalície so Slovenskou národnou stranou. Ďalšie kroky v štýle politiky na všetky štyri svetové strany – od nadbiehania ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi a čínskemu prezidentovi Si Ťin-pchingovi až po oslabovanie právneho štátu a útoky na novinárov, podľa zdrojov portálu vyčerpali trpezlivosť socialistickej rodiny, ktorá nad Robertom Ficom láme palicu.

Fico sa v Číne stretol s Putinom: Odsúdil útoky Kyjeva, EÚ prirovnal k žabe na dne studne
Ak bude Smer-SD vylúčený, Robert Fico zostane bez väzieb na hlavný európsky politický prúd. Ako bruselský portál pripomína, poslanci Smeru-SD už teraz pôsobia na okraji Európskeho parlamentu a ich vplyv je výrazne limitovaný tím, že nie sú členmi žiadnej frakcie. „Socialisti mali dosť,“ deklaruje portál. Strana Hlas-SD má zostať naďalej suspendovaná.

Agentúra SITA oslovila so žiadosťou o stanovisko stranu Smer.

Chmelár aj o Ficovi a jeho zahraničných cestách
