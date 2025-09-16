Európski socialisti za paktovanie s SNS či Putinom definitívne vylúčia Smer

Členstvo Smeru bolo od jesene 2023 pozastavené pre vstup do koalície so Slovenskou národnou stranou. Ďalšie kroky v štýle politiky na všetky štyri svetové strany – od nadbiehania ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi a čínskemu prezidentovi Si Ťin-pchingovi až po oslabovanie právneho štátu a útoky na novinárov, podľa zdrojov portálu vyčerpali trpezlivosť socialistickej rodiny, ktorá nad Robertom Ficom láme palicu.
Ak bude Smer-SD vylúčený, Robert Fico zostane bez väzieb na hlavný európsky politický prúd. Ako bruselský portál pripomína, poslanci Smeru-SD už teraz pôsobia na okraji Európskeho parlamentu a ich vplyv je výrazne limitovaný tím, že nie sú členmi žiadnej frakcie. „Socialisti mali dosť,“ deklaruje portál. Strana Hlas-SD má zostať naďalej suspendovaná.
Agentúra SITA oslovila so žiadosťou o stanovisko stranu Smer.Čítajte viac Danko kritizuje rušenie sviatkov: Nechajte ľuďom voľno, škrty hľadajte v rezortoch. Ostro sa pustil aj do prezidenta Pellegriniho