Búrky aj silný vietor potrápia Slovensko. SHMÚ vydal výstrahy

Výstraha pred búrkami platí do 12.00 h pre celý Košický kraj, takmer celý Prešovský kraj, a okresy Rimavská Sobota a Revúca.
Výstrahu pred vetrom na horách vydali meteorológovia pre okresy Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Poprad a Brezno do 14.00 h. „Na horách nad približne 1800 metrov sa miestami očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu alebo priemernú rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu, čo je až víchrica," priblížili.