Šimečka: Fico nevie obhájiť konsolidáciu a nahneval ľudí. PS zvolalo na dnes protest

Vláda podľa neho vidí, ako ľudí nahnevala. „Okamžite preto konsolidáciu schválili na vláde, poslali do Národnej rady SR, možno obmedzia rozpravu. Chcú sa toho rýchlo zbaviť, lebo toto sa nedá obhájiť. My však chceme, aby sa o tom diskutovalo, aby o tom ľudia vedeli. Aj preto všetkých ľudí pozývame na protestné zhromaždenie dnes o 18:00 na námestiach po celom Slovensku,“ uviedol Šimečka.
Dodal, že ekonomický úpadok našej krajiny nie je nič nové, ale výsledok 14 rokov vlád Roberta Fica (Smer). Vláda podľa neho pri konsolidácii ukazuje svoju neschopnosť, keďže ju mala predstaviť verejnosti už v apríli alebo máji. „Čo tomu bránilo? Museli riešiť novelu ústavy a dve pohlavia, prevrat alebo moju rodinu. A predseda vlády musel cestovať do Moskvy poklonkovať sa diktátorovi. Rozhodujú o životoch ľudí. Oznamujú im, o aké stovky eur prídu, a to si s tým nedajú ani trochu roboty?“ pýta sa líder progresívcov.Čítajte viac Od boháčov chce štát stovky miliónov. "Úder" pocítia aj tí, čo zarábajú o niečo viac než priemer
Ďalším dôvodom na skrátené legislatívne konanie je podľa neho arogancia tejto vlády, ktorá sa s nikým nepotrebuje poradiť. Celú konsolidáciu pripravila za zavretými dverami – ako panovníci zo stredoveku, keď poddaným oznamovali nové dane, hovorí Šimečka. „S odborármi ani zamestnávateľmi ste nekomunikovali, všetky kľúčové segmenty spoločnosti ste si znepriatelili. Útočíte na všetkých, takto sa nedá vládnuť ani v diktatúre, nieto ešte v demokracii,“ skonštatoval.