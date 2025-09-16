Pravda Správy Domáce Kaliňák spoznal trest za nepriznanie vily v Chorvátsku. Nadácia: Má však dôvod na radosť

Minister obrany Robert Kaliňák (Smer) dostal pokutu vo výške troch mesačných platov. Pokutu mu udelil Výbor Národnej rady SR pre nezlučiteľnosť funkcií. Dôvodom je vila v Chorvátsku, ktorú minister nepriznal v majetkovom priznaní. Vilu vlastní jeho manželka.

Minister obrany SR Robert Kaliňák.
Nadácia Zastavme korupciu skonštatovala, že výbor im dal za pravdu. „Výbor dal za pravdu argumentom, ktoré sme uviedli v našom podnete. Je to jasný signál, že verejnosť má právo kontrolovať politikov a tí nesmú svojvoľne toto právo porušovať,“ vyjadril sa právnik Ľubomír Danko zo Zastavme korupciu k rozhodnutiu výboru.

Ako nadácia uviedla, minister má dôvod aj na radosť. Pokuta sa totiž vypočítava len z jeho základnej mzdy. „Takzvané náhrady, ktorými si členovia vlády zdvojnásobili platy, mu zostanú. Reálne tak príde len o polovicu trojmesačného príjmu,“ vysvetlila nadácia. Kaliňák by tak mal zaplatiť pokutu približne 15-tisíc eur. „Argumenty o ochrane osobných údajov, ktorými minister obhajoval porušenie ústavného zákona, výnimočne neobstáli ani pred koaličnými poslancami,“ uzavrela nadácia.

