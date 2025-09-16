Ferenčák žiada kolegov o hlasy pre jeho návrhy. Podporu pre konsolidačný balíček nesľubuje

„Mnou prekladané štyri návrhy zákonov nesú v sebe jednu logiku – zdravý rozum a ochrana verejného záujmu. (…) Nie je to pravé, nie je to ľavé, je to správne. Nie je to proti niekomu, je to pre ľudí. Vyzývam aj verejnosť na otvorenú diskusiu o týchto predkladaných návrhov. Vyzývam tiež poslancov NR SR na vecnú debatu a podporu predkladaných návrhov zákonov,“ apeloval.
Do parlamentu Ferenčák prišiel napríklad s návrhom na zvýšeniu počtu poslancov potrebných na zmenu ústavy zo súčasných 90 na 100. „Ak chcete meniť základy domu, v tomto prípade štátu, potrebujete širšiu dohodu, nielen momentálnu väčšinu,“ odôvodňoval. Upozornil pri tom na to, že od roku 1992 sa Ústava SR zmenila viac ako 25-krát. „Často rýchlo, bez hlbšej diskusie. A výsledok? Základný zákon štátu sa nám mení na politický program na štyri roky, dnes je to doslova trhací kalendár,“ podotkol.Čítajte viac Odbory hovoria o cynizme, firmy o toxickom kokteile: vládny balík má ozdraviť financie, no ľudia zaplatia navyše stovky eur
Poslanec predložil do NR SR tiež novelu zákona o obecnom zriadení. Navrhol v nej úpravy pri rozhodovaní o zmene hranice obce. Návrh definuje podmienky, pri ktorých by mohol príslušný správny orgán rozhodnúť o zmene hranice obce aj bez súhlasu jednej z dotknutých obcí. Ferenčák spolu so Štefanom Gašparovičom (Hlas-SD) prišiel aj s návrhom, aby obce a vyššie územné celky mohli do konca roka 2026 použiť na krytie výdavkov bežného aj zdroje rezervného fondu. V parlamente má tiež návrh na obmedzenie predaja energetických nápojov osobám do 16 rokov, ktorý je už v druhom čítaní. „V prvom čítaní bol podporený 133 poslancami a predpokladám a dúfam, že v druhom čítaní to bude 150 poslancov,“ dodal.
Ozrejmil tiež svoj postoj k navrhovanému konsolidačnému balíčku. Hovoril o potrebe konsolidácie, no dané opatrenia označil za nie šťastné. Poukázal pri tom na záťaž peňaženiek občanov, firiem aj samosprávy. Verí, že sa opatrenia ešte upravia. „Dám šancu ministrovi a vládnym stranám a skrátené legislatívne konanie podporím. Prvé (čítanie, pozn. TASR) ešte, ale v druhom budem zvažovať. Ak nedôjde k zmenám, tak ja s takýmito opatreniami, čo sú predložené, nesúhlasím,“ priblížil.
Ferenčák sa tiež vrátil k vládnej novele ústavy, o ktorej by mal parlament na tejto schôdzi definitívne rozhodnúť. Upozornil na to, že o jeho prípadnej podpore s ním nikto nediskutoval. „Predkladatelia mi dodnes nevysvetlili niektoré otázky, ktoré tam mám položené a keďže to nebolo v ich záujme, tak ja túto tému považujem za irelevantnú,“ argumentoval.