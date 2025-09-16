Policajtom hrozí, že pre konsolidáciu si nájdu na výplatnej páske o 70 eur menej, tvrdia Demokrati

To sa podľa Šeligu nestalo a tak je na stredu 17. septembra naplánovaný protest. Kolektívna zmluva sa podľa bývalého poslanca v tejto súvislosti stala zdrapom papiera.Čítajte viac Nahnevaní policajti chystajú protest, žiadajú spravodlivé platy. Vláde poslali odkaz
„Valorizácia dôchodkov, tak, ako sľuboval (minister vnútra) Matúš Šutaj Eštok, sa nekonala. Navyše, policajti sa od ministra financií z tlačovej konferencie dozvedeli, že im platy budú zmrazené,“ zdôraznil Šeliga. Doplnil, že v kuloároch sa hovorí o napätí medzi vedením polície a ministrom vnútra a povráva sa aj o výmene na poste policajnej prezidentky. „Tak či onak, Policajný zbor vystriedal už dvoch prezidentov a policajti z toho nemajú nič pozitívne. Naopak, dostávajú sa do zlej finančnej, personálnej a materiálnej situácie,“ dodal Šeliga.
Policajní odborári plánujú podporné zhromaždenie za spravodlivú valorizáciu platov príslušníkov Policajného zboru. Rozhodla o tom Rada predsedov základných organizácií Odborového zväzu polície v SR. Zhromaždenie sa bude konať v stredu 17. septembra o 10:00 pred budovou Národnej rady Slovenskej republiky v Bratislave. „Impulzom pre tento krok bolo vyhlásenie ministra financií, že vláda nepočíta s valorizáciou platov v štátnej správe, a teda ani s valorizáciou platov policajtov napriek predchádzajúcej dohode vyjednanej s odborármi,“ uvádzajú odborári.Čítajte viac Kamenický „pozabudol“. Šéf policajných odborárov kritizuje časť konsolidácie: Ulice budú plné