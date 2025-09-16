Vo viacerých mestách na Slovensku sa podvečer konajú protesty proti konsolidácii

Konsolidácia sa podľa PS dotkne pracujúcich ľudí. „V jednote je sila. Musíme takto spolupracovať, mobilizovať ľudí a ukazovať Ficovej vláde, že nemôže všetko. Že nemôže ľudí beztrestne ožobračovať, zapredávať mafii, ani ťahať niekam do Ruska,“ uviedol šéf hnutia PS Michal Šimečka. Konsolidáciu považuje za útok na zamestnancov, živnostníkov aj podnikateľov.
Protesty sa konajú aj v Prešove, Trnave, Nitre, Trenčíne, Bardejove, Kežmarku, Liptovskom Mikuláši, Lučenci, Považskej Bystrici, Ružomberku, Senici či Spišskej Novej Vsi.Čítajte viac Šimečka: Fico nevie obhájiť konsolidáciu a nahneval ľudí. PS zvolalo na dnes protest