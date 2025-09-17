Vracia sa leto? Európu zasiahne vlna mimoriadne teplého počasia: Španieli očakávajú až 40 °C, na Slovensku zrejme padne 30

Prvá vlna horúceho počasia zasiahne Pyrenejský polostrov. Práve tam budú horúčavy najintenzívnejšie. Predpokladané teploty v Španielsku budú v nadchádzajúcich dňoch vyššie ako akékoľvek hodnoty zaznamenané v referenčnom období v rokoch 1991 až 2020 pre rovnaké obdobie. Najteplejšie bude tradične na juhu krajiny, kde môžu teploty vo vnútrozemí dosahovať až 40 °C.
Vysoké teploty očakávajú aj vo Francúzsku. Horúčavy tam vyvrcholia pravdepodobne v piatok a v južných regiónoch môžu meteorológovia namerať vyše 35 °C. V Nemecku sa očakáva, že by sa teplota mohla vyšplhať cez tropickú 30. V Česku meteorológovia predpovedajú letné hodnoty v rozmedzí 24 až 28 °C.
Teplé a slnečné počasie čaká od štvrtka aj územie Slovenska. Neobvykle teplo bude najmä cez víkend. Dokonca je možné, že aj na našom území zavládnu tropické teploty, píše portál imeteo.sk.
Streda bude na Slovensku premenlivá, zrána a k večeru meteorológovia očakávajú zmenšenú oblačnosť. Ojedinele, na severe a východe územia len miestami, sa vyskytnú prehánky alebo dážď a výnimočne aj búrky, informoval Slovenský hydrometeorologický ústav. Najvyššia denná teplota bude 16 až 21 stupňov Celzia, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami miestami okolo 14 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1 500 metrov nad morom sa bude pohybovať okolo 6 stupňov Celzia.
Fúkať bude prevažne severozápadný vietor rýchlosťou 3 až 8 metrov za sekundu (10 až 30 km/h), ráno a k večeru zafúka miestami len slabý vietor. Vo vysokých polohách sa postupne očakáva prudký až búrlivý vietor.
Spadne približne do 6 milimetrov zrážok, v polohách nad 2 200 metrov do 4 centimetrov snehu.
Avšak už od štvrtka sa počasie bude výrazne zlepšovať. Územie Slovenska sa dostane pod vplyv tlakovej výše od juhozápadu, ktorá sa usadí nad väčšou časťou Európy a slnečné počasie prinesie aj k nám. Teploty však zatiaľ veľmi vysoké nebudú a dostanú sa na maximálne hodnoty okolo 22 stupňov Celzia.
Od piatka sa to však začne meniť a to vďaka prílivu teplejšieho vzduchu. Už v piatok môžu teploty na juhozápade Slovenska prelomiť letnú hranicu 25 °C a cez víkend bude ešte teplejšie.
Od soboty do pondelka by na Slovensku malo zavládnuť slnečné počasie s maximálnymi dennými teplotami od 24 do 30 °C. Ojedinele by v najteplejších regiónoch Slovenska mohli teploty prekonať aj tropickú hranicu 30 °C.
Po mimoriadne teplej vlne pre toto ročné obdobie príde poriadne ochladenie. Studený front z Atlantiku prejde nad kontinent najskôr v piatok večer a bude sa šíriť ďalej na východ, kde bude postupne znižovať teploty k bežnejším septembrovým hodnotám.