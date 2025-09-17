Bol porušený zákon: Žilinka zrušil obvinenia trom policajtom bývalej NAKA

Rovnako zrušil aj uznesenie prokurátora o zamietnutí sťažnosti obvinených, podanej proti uzneseniu o vznesení obvinenia. Žilinka tak urobil z dôvodu, že rozhodnutiami vyšetrovateľa a prokurátora a v konaní, ktoré im predchádzalo, bol porušený zákon v neprospech obvinených, v ustanoveniach procesnoprávnych, ako aj hmotnoprávnych. TASR o tom informovala hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Zuzana Drobová.Čítajte viac Prokurátor zrušil policajtovi Vargovi obvinenie zo sabotáže. Preveroval Fica i Žilinku
Ako ďalej vysvetlila, podstatné porušenia zákona zistené v postupe a rozhodnutiach orgánov činných v trestnom konaní (OČTK) spočívali v tom, že skutok opísaný v uznesení o vznesení obvinenia nenapĺňal zákonné znaky trestného činu marenia spravodlivosti. Rovnako zistené skutočnosti neumožňovali prijať dostatočne odôvodnený záver, že sa skutok stal tak, ako bol opísaný v uznesení o vznesení obvinenia.
„V prípade skutku právne kvalifikovaného ako zločin vydierania bolo obvinenie vznesené bez splnenia zákonných podmienok na taký postup, keď pred vznesením obvinenia nebola spôsobom nevyvolávajúcim pochybnosti dôkazne podporená jediná usvedčujúca výpoveď svedka, ktorý mal sám záujem na výsledku trestného konania, a neboli vyčerpané všetky dostupné dôkazy v záujme dosiahnutia vyššej miery pravdepodobnosti spáchania trestného činu konkrétnou osobou, ktorú vyžaduje zákon,“ priblížila Drobová.Čítajte viac Čurillovcom a prokurátorovi Šúrekovi zamietli sťažnosti voči obvineniu
Pokračovala, že zistené podstatné porušenia zákona zo strany OČTK tak mali za následok porušenie zásady „stíhania len zo zákonných dôvodov a zákonným spôsobom“.
Žilinka zdôrazňuje, že záujem zákonnosti trestného konania musí byť vždy nadradený akémukoľvek inému záujmu vrátane záujmu na naplnení účelu trestného konania.
„Generálny prokurátor Slovenskej republiky zároveň vyšetrovateľovi Úradu inšpekčnej služby prikázal, aby o veci znovu konal a rozhodol,“ doplnila Drobová.
Dunčkovi zrušil Žilinka obvinenie pre zločin vydierania a zločin marenia spravodlivosti, spáchané spolupáchateľstvom, Stašovi pre zločin marenia spravodlivosti spáchaný spolupáchateľstvom a Maguľovi pre zločin vydierania spáchaný spolupáchateľstvom.