Príde si na tisíce mesačne. Holečková má nového asistenta, stal sa ním policajný exprezident

Bývalý policajný prezident Štefan Hamran sa stal novým asistentom poslankyne Martiny Bajo Holečkovej (klub SaS).

17.09.2025 09:50 , aktualizované: 10:37
Bezpečnostná rada, rokovanie vlády, Štefan Hamran Foto:
Na snímke prezident Policajného zboru SR Štefan Hamran
Hamran od marca spolupracuje s SaS, aj keď v eurovoľbách kandidoval za Demokratov. Stal sa členom tímu, ktorý sa venuje bezpečnosti, spravodlivosti a obrane. Do strany v tom čase nevstúpil. Ako dôvod, ktorý ho viedol k politike, označil spochybňovanie zahraničnopolitického ukotvenia Slovenska a ohrozenie vnútornej bezpečnosti krajiny. Hamran vtedy zdôraznil, že považuje SaS za stranu, ktorá má odborníkov a dokáže prinášať riešenia. Imponovalo mu, že v nej pôsobia konzervatívnejší aj liberálnejší politici.

Hamran zdôraznil, že premiér Robert Fico (Smer) nedostal mandát od občanov na to, aby robil kroky spochybňujúce ukotvenie Slovenska v Európskej únii. „Hanbím sa za výroky nášho premiéra a jeho kolegov. Sú hanebne a zbabelé,“ povedal v marci Hamran a pripomenul výroky europoslanca za Smer-SD Erika Kaliňáka, ktorý by podľa neho „vítal Rusov v Užhorode“.

Jeho mesačná odmena na poste poslaneckého asistenta bude vyše 4 100 eur, uvádza sa na webeNárodnej rady SR.

„V našom záujme bolo aj to, aby mal pán Hamran prístup do parlamentu,“ povedal v tejto súvislosti pre médiá poslanec SaS Juraj Krúpa. Pozícia asistenta podľa neho Hamranovi vytvorí priestor pracovať aj na poslaneckom klube SaS. „Každý máme asistentov,“ doplnil Krúpa s tým, že v tomto prípade sa našlo miesto u Martiny Bajo Holečkovej.

Hamran kandidoval v minuloročných voľbách do Európskeho parlamentu na kandidátke Demokratov ako číslo dva, do strany však nevstúpil.

