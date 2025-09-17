Príde si na tisíce mesačne. Holečková má nového asistenta, stal sa ním policajný exprezident

Hamran od marca spolupracuje s SaS, aj keď v eurovoľbách kandidoval za Demokratov. Stal sa členom tímu, ktorý sa venuje bezpečnosti, spravodlivosti a obrane. Do strany v tom čase nevstúpil. Ako dôvod, ktorý ho viedol k politike, označil spochybňovanie zahraničnopolitického ukotvenia Slovenska a ohrozenie vnútornej bezpečnosti krajiny. Hamran vtedy zdôraznil, že považuje SaS za stranu, ktorá má odborníkov a dokáže prinášať riešenia. Imponovalo mu, že v nej pôsobia konzervatívnejší aj liberálnejší politici.
Hamran zdôraznil, že premiér Robert Fico (Smer) nedostal mandát od občanov na to, aby robil kroky spochybňujúce ukotvenie Slovenska v Európskej únii. „Hanbím sa za výroky nášho premiéra a jeho kolegov. Sú hanebne a zbabelé,“ povedal v marci Hamran a pripomenul výroky europoslanca za Smer-SD Erika Kaliňáka, ktorý by podľa neho „vítal Rusov v Užhorode“.Čítajte viac K opozičnej strane SaS sa pridáva bývalý policajný prezident Hamran
Jeho mesačná odmena na poste poslaneckého asistenta bude vyše 4 100 eur, uvádza sa na webeNárodnej rady SR.
„V našom záujme bolo aj to, aby mal pán Hamran prístup do parlamentu,“ povedal v tejto súvislosti pre médiá poslanec SaS Juraj Krúpa. Pozícia asistenta podľa neho Hamranovi vytvorí priestor pracovať aj na poslaneckom klube SaS. „Každý máme asistentov,“ doplnil Krúpa s tým, že v tomto prípade sa našlo miesto u Martiny Bajo Holečkovej.
Hamran kandidoval v minuloročných voľbách do Európskeho parlamentu na kandidátke Demokratov ako číslo dva, do strany však nevstúpil.